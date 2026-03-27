康健國際轉虧為盈賺1400萬 股息大增50% 蔡加讚：私營醫療市場具審慎穩健信心

康健國際醫療（3886）去年純利錄得1,437.7萬元，成功轉盈。派發末期息每股0.18仙，按年增加50%。康健國際主席兼行政總裁蔡加讚表示，對香港私營醫療市場的中長期發展，維持審慎而穩健的信心，將在審慎風險管理前提下，把握醫療服務升級轉型及區域協同發展所帶來的機遇。

期內該集團收入17.86億元，如排除日常業務以外的其他收益及虧損，期內經營溢利為3,708萬元，大增46.2%。

去年變革之年 全面檢視香港醫療服務網絡

截至去年底，康健醫療服務中心網絡的醫生、牙醫及輔助服務人員，合共797名，按年減少24名。康健指，去年屬變革之年，持續以審慎有序的方式，全面檢視及優化其香港醫療服務網絡，並於普通科及專科層面推進多項具體營運舉措，以提升營運效率及整體服務承載能力。

蔡加讚：康健在行業整合擁相對優勢

蔡加讚在業績報告中表示，該集團憑藉覆蓋全港的醫療服務網絡、成熟的營運管理體系，以及穩固的客戶基礎，於行業整合及市場競爭加劇的環境下仍具備相對優勢；而長遠而言，人口老化加速、慢性疾病普及和市民健康意識提升，有利康健於香港和內地的業務發展。

蔡加讚稱，將在審慎風險管理前提下，把握醫療服務升級轉型及區域協同發展所帶來的機遇，鞏固核心競爭優勢，推動業務穩步擴展，致力實現可持續及具質量的長遠發展。

人口稠密及交通交匯點增設多診室醫務中心

康健表示，在香港將持續檢視及完善醫療服務網絡布局，審慎地於人口稠密及交通便利的交匯點，增設更多多診室的綜合醫務中心，以強化規模效應及社區覆蓋，預告將於今年第二季在北角增設「康健綜合醫務中心」，進一步完善港島區布局。康健又指，將加強與保險公司的業務合作，並積極拓展具醫療保健需求的企業客戶，以拓闊收入來源及穩固客源基礎，支持香港醫療服務作為旗艦業務的長遠及可持續發展。

與Vio深化自營醫療中心協作

康健的香港管理醫療網絡業務，由韋予力醫務所（Vio）負責經營，期內繼續為藍籌企業、保險公司、政府部門及法定機構，提供體檢和醫療計劃管理服務。康健指，Vio將深化與該集團自營醫療中心之間的協作，提升市場覆蓋及營運協同效益，以支持醫療網絡管理業務的長遠穩定發展。

對於內地業務，康健表示，在醫院管理方面，南石醫院將持續推進智慧醫療建設及專科能力提升，以回應人口老齡化及多元醫療需求，支持內地醫院管理業務穩步發展；而健康管理方面，該集團各地健康管理機構將持續提升承載能力及服務質素，致力於促進客戶人數及人均消費的穩定增長，從而提升整體收入水平及盈利能力。

醫療美容業務TBMG加強使用AI分析

另外，康健指旗下醫療美容及美容保健業務TBMG，將完善客戶關係管理系統，加強使用人工智能（AI）和數據分析建設，以深化客戶洞察、提升客戶留存及促進美容保健與醫療美容服務之間的客戶轉化。TBMG亦將審慎評估香港及內地市場的併購及戰略合作機會，探索跨境業務協同。

康健在期末擁有資產淨值33.99億元，其中包括流動資產淨值約13.3億元，按年增加2.3%；而負債比率為0.36%，大幅降低2.35個百分點。