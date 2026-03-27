港交所與馬交所推聯合冠名指數 兩地研伊斯蘭金融產品合作

港交所（388）宣布，與馬來西亞交易所簽署合作備忘錄，以增進兩地資本市場之間的合作與聯繫，包括就雙重上市、交易所買賣基金（ETF）、指數及投資產品開發，以及就伊斯蘭金融產品、碳市場等領域展開合作。兩地交易所將推出全新聯合冠名指數「香港交易所馬來西亞交易所大盤指數」。

指數追蹤兩地最高市值股份

港交所表示，該指數協助投資者捕捉更多跨市場機遇，追蹤於香港及馬來西亞上市的60家市值最高公司的表現，兩地市場各佔30隻成分股，指數比重為香港上市公司佔約60%，馬來西亞上市公司佔約40%。

港交所指，此舉旨在提升一級及二級市場的流動性，並回應市場對多元化投資產品日益增加的需求。目前於港交所上市的東南亞公司有103家，馬來西亞公司佔30家。

陳翊庭：區域互聯互通取得新進展

港交所集團行政總裁陳翊庭表示，東南亞是全球經濟增長最快的地區之一，而馬來西亞則位居其核心位置，在創新、消費和資源等領域展現出巨大發展潛力，而港交所則是亞洲最具活力的國際金融市場樞紐，憑藉獨有的互聯互通機制，為投資者開啟了連通中國內地機遇的大門。

陳翊庭續說，加強與亞洲各地市場的聯繫是其戰略上的重要一環，隨著港交所致力建立多元資產生態圈，積極吸引更多國際資金流入亞洲，尤其是在當前宏觀經濟不確定性日益增加的情況下，推出聯合冠名指數和簽署合作備忘錄，都標誌著區域互聯互通取得新進展，並為市場帶來實質效益。

馬交所CEO：為區域及全球資本搭建橋樑

馬來西亞交易所行政總裁法迪爾莫哈末表示，馬來西亞資本市場得以穩健發展，主要有賴本地機構投資者鼎力支持，同時在伊斯蘭資本市場領域具有領先地位，這些優勢令馬來西亞交易所成為連接企業與符合伊斯蘭教法（Shariah）投資的重要平台，不僅為區域及全球資本搭建橋樑，更成為企業拓展東盟高增長市場的關鍵門戶。

他稱，香港交易所馬來西亞交易所大盤指數的推出，亦標誌著雙方在相關諒解備忘錄下取得重要的初步里程碑，有助提升馬來西亞上市公司在區域投資者心中的市場能見度，同時展現馬來西亞資本市場的多元布局。