國有銀行罕有減派息 建行10年以來首次削減 淨息差受壓 暫僅工行增全年派息

國有商業銀行中先有3間昨日齊齊公布年度業績，工商銀行（1398）去年賺最多，全年股東應佔淨利潤3685.62億元（人民幣，下同），按年增長0.7%，惟盈利增幅遜建設銀行（939）及交通銀行（3328）。派息方面，工行、建行及交行分別派末期息每股0.1689元、0.2029元及0.1684元；全年派息計，工行暫為唯一增派息的國有商業銀行，建行及交行均減全年派息，交行減幅更達14.3%，建行則為10年以來首次削減。

工行全年派息0.3103元 增0.7%

工行行長劉珺表示，該行的資本規劃及分紅安排將根據市場作出動態調整，倘若資本市場有呼聲，希望進一步上調分紅比率，工行作為市場風向標，定會「急市場所急，想市場所想」。該行將密切觀測資本市場變化及需求，適時調整分紅安排。工行去年連同中期息全年派息0.3103元，按年升0.7%，派息比率為31%。

建行股息少派3.5% 交行大減14%

建行去年錄得股東應佔淨利潤3389.06億元，按年升近1%，全年派息0.3887元，按年減少3.5%。交行的股東應佔淨利潤為956.22億元，按年升2.18%，升幅好過工行和建行，但全年派息減少14.3%至0.3247元。

期內，工行的利息淨收入按年跌0.4%至6351.26億元，手續費及佣金淨收入升1.6%至1111.71億元。建行的利息淨收入跌2.9%至5727.74億元，手續費及佣金淨收入升5.1%至1103.07億元。至於交行，其利息淨收入卻升1.9%至1730.75億元，手續費及佣金淨收入升3.4%至381.83億元。

淨息差持續受壓 下行幅度料續緩

內地銀行淨息差持續受壓，去年工行的淨息差收窄14個基點至1.28%，建行更收窄17個基點至1.34%，而交行則收窄7個基點至1.2%。工行副行長姚明德預料，今年該行淨息差下行幅度將持續趨緩，利息淨收入有望轉正。

建行首席財務官生柳榮(左一) 指將持續優化資產負債結構，有信心今年進一步縮窄淨息差收窄幅度。

建行首席財務官生柳榮指，監管持續強調完善市場化利率形成與傳導機制、降低銀行負債成本，該行又將持續優化資產負債結構，有信心今年進一步縮窄淨息差收窄幅度。交行執行董事、副行長周萬阜指，今年貸款利率仍有下行壓力，惟負債定價將帶來利好，預期全年淨息差能保持企穩向好趨勢。

不良貸款率均微降0.03個百分點

截至去年底，工行、建行的不良貸款率同為1.31%，交行則為1.28%，三行該比率按年均降0.03個百分點。

交行副行長顧斌預期，今年的資產品質管控還面臨一定壓力，因此將重點關注個人還款能力下降、市場需求下降等因素，對零售信貸和小型企業的影響，以及房地產領域的相關風險。建行副行長李建江稱，當前零售風險管控仍是重點，隨着各項機制舉措進一步落實，有信心保持零售信貸資產質量總體穩定。

招行去年多賺1.2% 派末期息1.003元

另外，招商銀行（3968）公布，去年純利1501.81億元，按年增長1.2%，派末期息1.003元。