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國有行2025年業績出爐 工行多賺1%派息略增 淨息差進一步受壓

股市
更新時間：16:55 2026-03-27 HKT
發佈時間：16:55 2026-03-27 HKT

國有銀行陸續公布2025年業績，工商銀行（1398）去年淨利潤3685.6億元（人民幣，下同），按年增加0.7%。末期息每股0.1689元，按年增加2.6%，全年共派0.3103元，按年多派0.7%，派息比率31%。

期內工行總收入8013.95億元，當中利息淨收入6351.26億元，減少0.4%，淨息差1.28%，按年收窄0.14個百分點，主要受’受貸款市場報價利率（LPR）下調、存款期限結構變動等因素影響。而手續費及佣金淨收入1111.71億元，增加1.6%。

交行多賺2% 股息少派14%

交通銀行（3328）去年淨利潤956.22億元，按年增長2.2%。末期息0.1684元，減少14.5%，全年共派0.3247元，按年少派14.3%。

期內交行淨經營收入2656億元，按年增長2.1%，當中利息淨收入1730.75億元，增加1.9%，淨息差1.2%，收窄0.07個百分點。手續費及佣金淨收入 381.83億元，增長3.4%。

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