關注海外市場波動 平保：投資決策聚焦中長期 今年資本市場整體向好

中東局勢緊張，全球市場波動。中國平安保險（2318）聯席首席執行官郭曉濤表示，會密切關注海外市場的趨勢波動和資本市場的整體變化，包括美國國債相關動向，但強調平保的投資邏輯是長期的、跨周期的，短期市場波動雖會持續追蹤，投資決策卻更聚焦中長期結構性變化和底層驅動因素。儘管市場十分波動，惟他相信今年資本市場整體向好。

他指今年充滿很多不確定性，資本市場也較為波動，但認為今年資本市場全年整體向好。而集團今年的核心投資思路是「在不確定性中尋找確定性的」。他續指，其投資團隊在過去的十幾年的投資經歷中，累積了多年的經驗，在跨越周期、提供穩健可持續的回報方面，已積累了非常多的基礎能力。

黃金續為策略性資產配置

黃金投資方面，他說，黃金是其資產配置一個重要的資產類別，從去年初已經開始積極配置一定數量的黃金投資，所以在今天的環境下，黃金帶來的投資回報也是達到了預期的效果，未來平保會持續視黃金為策略性的資產配置。

去年平保的保險資金投資組合規模6.49萬億元人民幣，較年初增長13.2%；綜合投資收益率6.3%，按年上升0.5個百分點。

支持放寬內銀「兩參一控」

對於監管層面可能放寬有關內地銀行「兩參一控」的要求，他認為這類舉措有利於整個金融行業的規範發展和資本市場的健康運行，故平保對此表支持；同時，平保也會主動加強與監管的溝通，一旦相關政策明確落地，將第一時間開展深入研究，並據此審慎評估、動態優化在銀行股及其他金融領域的投資策略。

去年新業務價值增長29.3%

去年平保的壽險及健康險業務新業務價值368.97億元人民幣，按年增長29.3%。副總經理、首席財務官付欣表示，去年前三季度由於監管的預定利率下調，令客戶期間釋放了大量購買力，而在年底集團則進行一些審慎的假設調整，故造成了有一點影響，但能為未來帶來更靈活的空間，並相信今年會有非常強勁的開局。