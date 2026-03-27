恒指四周累挫1679點 石藥單日飆14% 比亞迪績前升4% 專家料後市爭持｜港股收市

美股隔晚下跌，港股則反覆靠穩，兩萬五關口得而復失，終收報24951點，升95點，全日窄幅波動383點，連跌4周累瀉1679點或6.3%，大市成交額2630億元。有分析估計，港股將繼續好淡爭持，恒指於24200點水平有支持，25400點將遇阻力。

恒指低開88點，早段跌幅曾擴大至144點，低見24712點，不過其後跟隨A股由跌轉升，午後高見25095點，升239點，終收報24951點，升95點。國指收報8453點，升63點。科指收報4778點，升16點或0.4%。

恒指全周跌325點 泡泡瑪特重挫29%

一周計，恒指累跌325點或1.3%，連跌4周；國指累跌120點或1.4%；科指累跌94點或1.9%，國指和科指均連跌兩周。萬洲國際（288）、美團（3690）和藥明康德為表現最標青的藍籌股，分別累漲8.9%、8.5%和8%。至於泡泡瑪特（9992）、快手（1024）和中國人壽（2628）為表現最差的藍籌股，分別挫28.6%、14.4%和11.2%。

單日表現而言，生科股有追捧，石藥集團（1093）收報9.29元，升13.8%；信達生物（1801）績後報85.5元，升7.7％，兩股成表現最好藍籌股。翰森製藥（3692）報32.56元，升4.6%；藥明生物（2269）報32.36元，升2.6%。

美團績後跌1%

ATMXJ個別發展，美團績後走勢反覆，收報85.9元，跌0.9%。該公司發布全面開源原生多模態大模型LongCat-Next，以及其核心組件「離散原生分辨率視覺分詞器（dNaViT）」。大摩發表報告指，美團今年首季漸見復甦跡象，市場份額得以維持，與同業的單位經濟效益差距更見擴大，而到店業務利潤率的競爭壓力亦較預期好，故給予目標價120元及「增持」評級。

騰訊（700）收報493.4元，跌0.4%；阿里巴巴（9988）報122.6元，跌0.3%。京東（9618）報113.7元，升0.1%；小米（1810）報33元，升1.7%。

藍籌股方面，海爾智家（6690）收報21.88元，跌4.1%，為表現最差的藍籌股。滙控（005）收報124.8元，無升跌。比亞迪（1211）績前報106.5元，升3.7%。

李澤銘：特朗普出口術難改局面

Blue Water Capital首席投資官李澤銘預計，港股將繼續爭持，恒指於24200有支持，20天線約25400點水平有阻力，預計科網股績後「跌得差唔多」後或有反彈，三大電訊股則較為穩陣。他認為，美國總統特朗普對股市「跌到咁上下就會救市，出口術」，相信當油價逼近120美元就會出手，但認為仍難以「傾好、有deal（交易）」，難以改變整體情況。

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恒指低開87點後，反覆由跌轉升，最多曾升139點。恒指中午收報24992點，升135點或0.55%，成交額1357.75億元。科指收報4811點，升50點或1.05%。

信達生物績後升半成

藍籌股方面，石藥集團（1093）升9.56%，成表現最好藍籌，該公司獲多間大行唱好，獲「跑輸大市」或「買入」評級。信達生物（1801）上漲5.73%，該公司首次實現全面盈利，驗證創新藥行業從燒錢研發進入盈利兌現的新階段，利好行業氣氛。

內需相關股受捧，海底撈（6862）升6.47%；蒙牛乳業（2319）升5.14%；比亞迪（1211）升4.28%。毛戈平（1318）績後升8.69%，報75.7元。該公司去年收入為50.5億人民幣（下同），按年增長30.1%，彩妝及護膚兩大核心板塊錄得30%的增速。

科網股普遍上漲，快手（1024）升1.93%；美團（3690）升1.67%；小米（1810）升1.66%；京東（9618）升0.97%；阿里巴巴（9988）升0.33%；僅騰訊（700）微跌0.12%。

鋰電股落鑊 贛鋒升7%

鋰電股表現強勢，贛鋒鋰業（1772）升7.72%；天齊鋰業（9696）升4.62%；中創新航（3931）升2.44%。據報世界最大鎳生產國印尼同意對煤炭及鎳出口徵收稅款，刺激倫敦金屬交易所鎳期貨價格曾上漲2.7%。另外，津巴布韋政府於2月底宣布無限期暫停所有原礦及鋰精礦出口，禁令已延續近一個月，尚無放開消息，影響時長或超出此前市場預期，事態持續升級， 該禁令已導致中小礦企陷入現金流危機，支撐鋰價上漲。

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0930：美伊戰爭拉鋸戰持續，美股市場集體下跌，道指跌470.12點，跌幅為1.01%，報45959.37點；納指跌521.74點，跌幅為2.38%，報21408.08點；標普500指數跌114.78點，跌幅為1.74%，報6477.12點。納指目前較於2025年10月29日的歷史高點累計跌幅已超過10%；反映中國概念股表現的金龍指數跌2.55%，報6721點。

美國總統特朗普表示，將對伊朗重新開放霍爾木茲海峽的最後期限延長至4月6日，並表示美伊之間協議的談判進展非常順利。此次是特朗普發出襲擊威脅後第二次延期，他上周六稱表示只給伊朗48小時。

惟《華爾街日報》引述消息指，伊朗並沒有如「請求」美方將空襲伊朗能源設施再推遲10天，並尚未對美方所提結束戰事「15點計劃」作出最終答覆。另外，美國國防部正在制定針對伊朗的「致命一擊」軍事方案，當中包括可能使用地面部隊及開展大規模轟炸。

重磅科技股普遍下跌英偉達跌4.16%、Alphabet跌3.44%、微軟跌1.37%、亞馬遜跌1.97%、台積電跌6.22%、博通跌2.95%、特斯拉跌3.59%、Meta跌7.96%；僅蘋果上漲0.11%。

受到大盤及谷歌TurboQuant AI壓縮算法得影響，美光已連續第6個交易日下跌，收盤跌6.97%；閃迪亦下跌11.02%、希捷跌8.33%、西部數據跌7.7%。

港股方面，恒指低開87點，開報24768點。快手（1024）跌1.32%；美團（3690）績後跌0.63%；騰訊（700）跌0.89%；小米（1810）跌0.43%。

比亞迪績前高開4.97%；寧德時代（3750）升4.06%。

海爾智家（6690）績後跌3.51%，集團收入人民幣3023.29億元，同比增長5.7%; 股東應占溢利195.53億元，同比增長4.39%。

中芯（981）績後跌1.98%，2025年凈利潤50.41億元，較同期增長36.3%。

北水動向方面，周一南下資金淨買入港股33億港元。盈富基金(2800)、中國海洋石油（883）、快手（1024）分別獲淨買入13.76億港元、10.99億港元、9.11億港元；阿里巴巴(9988)、中芯國際(981)、中國移動（941）分別遭淨賣出9.98億港元、5.23億港元、3.73億港元。