恒指低開87點 中芯績後跌2% 比亞迪升半成｜港股開市

美伊戰爭拉鋸戰持續，美股市場集體下跌，道指跌470.12點，跌幅為1.01%，報45959.37點；納指跌521.74點，跌幅為2.38%，報21408.08點；標普500指數跌114.78點，跌幅為1.74%，報6477.12點。納指目前較於2025年10月29日的歷史高點累計跌幅已超過10%；反映中國概念股表現的金龍指數跌2.55%，報6721點。

美國總統特朗普表示，將對伊朗重新開放霍爾木茲海峽的最後期限延長至4月6日，並表示美伊之間協議的談判進展非常順利。此次是特朗普發出襲擊威脅後第二次延期，他上周六稱表示只給伊朗48小時。

惟《華爾街日報》引述消息指，伊朗並沒有如「請求」美方將空襲伊朗能源設施再推遲10天，並尚未對美方所提結束戰事「15點計劃」作出最終答覆。另外，美國國防部正在制定針對伊朗的「致命一擊」軍事方案，當中包括可能使用地面部隊及開展大規模轟炸。

重磅科技股普遍下跌英偉達跌4.16%、Alphabet跌3.44%、微軟跌1.37%、亞馬遜跌1.97%、台積電跌6.22%、博通跌2.95%、特斯拉跌3.59%、Meta跌7.96%；僅蘋果上漲0.11%。

受到大盤及谷歌TurboQuant AI壓縮算法得影響，美光已連續第6個交易日下跌，收盤跌6.97%；閃迪亦下跌11.02%、希捷跌8.33%、西部數據跌7.7%。

港股方面，恒指低開87點，開報24768點。快手（1024）跌1.32%；美團（3690）績後跌0.63%；騰訊（700）跌0.89%；小米（1810）跌0.43%。

比亞迪績前高開4.97%；寧德時代（3750）升4.06%。

海爾智家（6690）績後跌3.51%，集團收入人民幣3023.29億元，同比增長5.7%; 股東應占溢利195.53億元，同比增長4.39%。

中芯（981）績後跌1.98%，2025年凈利潤50.41億元，較同期增長36.3%。

北水動向方面，周一南下資金淨買入港股33億港元。盈富基金(2800)、中國海洋石油（883）、快手（1024）分別獲淨買入13.76億港元、10.99億港元、9.11億港元；阿里巴巴(9988)、中芯國際(981)、中國移動（941）分別遭淨賣出9.98億港元、5.23億港元、3.73億港元。