Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

恒指低開87點 中芯績後跌2% 比亞迪升半成｜港股開市

股市
更新時間：09:28 2026-03-27 HKT
發佈時間：09:28 2026-03-27 HKT

美伊戰爭拉鋸戰持續，美股市場集體下跌，道指跌470.12點，跌幅為1.01%，報45959.37點；納指跌521.74點，跌幅為2.38%，報21408.08點；標普500指數跌114.78點，跌幅為1.74%，報6477.12點。納指目前較於2025年10月29日的歷史高點累計跌幅已超過10%；反映中國概念股表現的金龍指數跌2.55%，報6721點。

美國總統特朗普表示，將對伊朗重新開放霍爾木茲海峽的最後期限延長至4月6日，並表示美伊之間協議的談判進展非常順利。此次是特朗普發出襲擊威脅後第二次延期，他上周六稱表示只給伊朗48小時。

惟《華爾街日報》引述消息指，伊朗並沒有如「請求」美方將空襲伊朗能源設施再推遲10天，並尚未對美方所提結束戰事「15點計劃」作出最終答覆。另外，美國國防部正在制定針對伊朗的「致命一擊」軍事方案，當中包括可能使用地面部隊及開展大規模轟炸。

重磅科技股普遍下跌英偉達跌4.16%、Alphabet跌3.44%、微軟跌1.37%、亞馬遜跌1.97%、台積電跌6.22%、博通跌2.95%、特斯拉跌3.59%、Meta跌7.96%；僅蘋果上漲0.11%。

受到大盤及谷歌TurboQuant AI壓縮算法得影響，美光已連續第6個交易日下跌，收盤跌6.97%；閃迪亦下跌11.02%、希捷跌8.33%、西部數據跌7.7%。

港股方面，恒指低開87點，開報24768點。快手（1024）跌1.32%；美團（3690）績後跌0.63%；騰訊（700）跌0.89%；小米（1810）跌0.43%。

比亞迪績前高開4.97%；寧德時代（3750）升4.06%。

海爾智家（6690）績後跌3.51%，集團收入人民幣3023.29億元，同比增長5.7%; 股東應占溢利195.53億元，同比增長4.39%。

中芯（981）績後跌1.98%，2025年凈利潤50.41億元，較同期增長36.3%。

北水動向方面，周一南下資金淨買入港股33億港元。盈富基金(2800)、中國海洋石油（883）、快手（1024）分別獲淨買入13.76億港元、10.99億港元、9.11億港元；阿里巴巴(9988)、中芯國際(981)、中國移動（941）分別遭淨賣出9.98億港元、5.23億港元、3.73億港元。

↓即睇減息部署↓

↓即睇減息部署↓

最Hit
獲派40年舊公屋以為「中伏」 點知「執到寶」 網民：最緊要睇呢樣嘢！｜Juicy叮
獲派40年舊公屋以為「中伏」 點知「執到寶」 網民：最緊要睇呢樣嘢！｜Juicy叮
時事熱話
20小時前
伊朗局勢｜傳美伊最快周四會談 特朗普：伊朗已同意永不擁有核武｜持續更新
02:17
伊朗局勢｜特朗普宣布對伊朗能源設施打擊再推遲10日 伊朗點名這六國船隻可過霍峽｜持續更新
即時國際
3小時前
長沙灣女生遭偷拍裙底 父揭發擒狼 事主激動哭罵：鬆開手俾我影你個樣
04:25
長沙灣女生遭偷拍裙底 父揭發擒狼 事主激動哭罵：鬆開手俾我影你個樣
突發
2小時前
池袋Pokémon店│遊日熱點Sunshine City爆命案 男子刺死女店員後自盡
00:34
有片．池袋Pokémon店│遊日熱點Sunshine City爆命案 男子刺死女店員後自盡
即時國際
12小時前
東張西望｜馬斯克婆婆兇東張團隊：我就攞刀出嚟  識破被騙仍再被呃多廿萬  誓到美國追債
東張西望｜馬斯克婆婆兇東張團隊：我就攞刀出嚟  識破被騙仍再被呃多廿萬  誓到美國追債
影視圈
12小時前
就業寒冬「鐵飯碗」？網民力薦1工種不怕被AI取代+無學歷月入1.7萬起：起碼有飯食！
就業寒冬「鐵飯碗」？網民力薦1工種不怕被AI取代+無學歷月入1.7萬起：起碼有飯食！
飲食
18小時前
張栢芝香港機場苦候大仔畫面曝光  Lucas一舉動極暖男令人動容  網民：她付出有回報
張栢芝香港機場苦候大仔畫面曝光  Lucas一舉動極暖男令人動容  網民：她付出有回報
影視圈
16小時前
旺角兆萬中心吉舖湧現淪「死場」？昔日潮流聖地不復在 舊租戶慨嘆：做咗10年2月都執咗
旺角兆萬中心吉舖湧現淪「死場」？昔日潮流聖地不復在 舊租戶慨嘆：做咗10年2月都執咗
生活百科
18小時前
港男執iPhone慘變賊 好心幫忙反被屈車錢 機主賤招惹網民怒轟：好人難做｜Juicy叮
港男執iPhone慘變賊 好心幫忙反被屈車錢 機主賤招惹網民怒轟：好人難做｜Juicy叮
時事熱話
17小時前
消委會萬能插蘇｜10款適配接頭 USB充電效能/安全/電壓穩定性評測！日本城「JHE」與另一品牌潛在觸電風險
消委會萬能插蘇｜10款適配萬能插頭 USB充電效能/安全/電壓穩定性評測！日本城JHE與SUPER潛在觸電風險
生活百科
20小時前