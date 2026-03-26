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中國平安去年純利增逾6% 末期息增派8% 壽險新業務價值升29%

股市
更新時間：18:43 2026-03-26 HKT
發佈時間：18:43 2026-03-26 HKT

中國平安（2318）去年淨利潤1347.78億元（人民幣，下同），按年增長6.5%。末期息每股1.75元，增加8%，全年共派2.7元，增加5.9%，派息比率為36.4%。

總收入維持逾1.1萬億

期內平保總收入1.14萬億元，按年持平；整體營運利潤1344億元，增長10.3%。按業務劃分，壽險及健康險業務營運利潤1033億元，增長7.5%，其新業務價值369億元，上升29.3%。

至於財產保險業務營運利潤169億元，增長13.2%。該分部中，原保險保費收入3432億元，按年增加6.6%；保險服務收入3389億元，增長3.3%。

金融加醫療養老發展空間廣闊

平保指，其業務發展將迎來新的機遇，一方面居民健康意識、醫療管理及養老服務需求逐步提升，該集團的「綜合金融+醫療養老」服務體系發展空間廣闊；另一方面，在宏觀政策持續推動下，科技創新力度不斷增強，平保加快在金融、醫療等領域模式創新，加速推進生態圈建設，系統性構建AI護城河，賦能業務增長。

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