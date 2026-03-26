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美團上季經調整轉蝕151億人幣遜預期 指外賣虧損遠低於對手 市佔率60%以上

股市
更新時間：18:09 2026-03-26 HKT
發佈時間：18:09 2026-03-26 HKT

美團（3690）2025年第四季收入920.96億元（人民幣，下同），按年增4.1%，符合預期；經調整虧損150.8億元，遜於市場預期的129.6億元。

全年業績方面，集團此前已發盈警，預期全年淨虧損介乎233億至243億元，最終錄得虧損233.55億元，接近下限水平。收入3648.55億元，按年增長8.08%；經調整虧損淨額186.48億元，2024年同期則錄得經調整溢利淨額437.72億元。集團不派末期息，2024年同期則派息每股1.5港元。每股虧損3.84元，2024年同期為盈利5.85元。

核心本地商業收入微跌 補貼增加成主因

分業務看，第四季核心本地商業分部收入648億元，按年微跌1.1%。集團解釋，收入下降主要由於為應對激烈競爭，加強營銷及推廣力度以提升品牌影響力及價格競爭力，從而持續提高用戶交易活躍度與黏性，令收入中扣除的補貼大幅增加所致。外賣領域方面，美團以遠低於競爭對手的虧損，穩定保持60%以上的總交易額（GTV）市場份額。

新業務分部收入273億元，按年增18.9%，受惠Keeta海外業務擴張，惟關停「美團優選」帶來影響。

銷售成本及營銷開支大增 騎手補貼及海外投入推高成本

為應對行業競爭，美團第四季銷售成本680億元，按年增23.5%，佔收入比重升至73.8%。集團表示，金額增加主要由於即時配送交易筆數增加、騎手補貼提高、食雜零售業務及海外業務擴張所致；佔比上升則因收入中扣除的補貼增加、為確保服務質量而提高騎手補貼及福利，以及對海外業務的投入增加。

銷售及營銷開支317億元，按年大增83.4%，佔收入比重升至34.4%，主要由於加強營銷及推廣力度以提升品牌影響力及價格競爭力，以應對激烈競爭。研發開支70億元，按年增29.7%，佔收入比重升至7.6%，主要由於公司層面對AI投入增加及僱員薪酬開支增加。

Keeta國際化提速 香港單位經濟轉正

國際化方面，Keeta去年加快全球佈局，香港業務第四季實現單位經濟效益轉正；沙特阿拉伯訂單高速增長，下半年更進軍卡塔爾、科威特、阿聯酋及巴西市場，新市場增長勢頭強勁。

食雜零售業務方面，截至2025年底，小象超市已進入全國39個城市。

CEO王興：堅決反內卷 專注科技創新

美團CEO王興表示，集團堅決「反內卷」，專注於做正確的事，通過科技創新、供給升級與生態共建，更好地服務用戶與商戶，努力踐行「幫大家吃得更好，生活更好」的公司使命。展望未來，集團將持續深化供應鏈佈局，鞏固核心本地商業競爭優勢，同時堅定踐行「零售+科技」戰略，全面擁抱AI，整合自研多模態「LongCat」系列大語言模型與開源模型優勢，依託海量本地生活商家信息與真實消費評價數據，打造全能型本地生活AI助手。

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