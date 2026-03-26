中海物業整體收益上升6％ 全年股息增5.6% 主動退出5560萬平米虧損項目

中海物業（2669）公布截至2025年全年業績，全年整體收入按年上升6.0%至149.6億元（人民幣，下同），惟純利按年下跌9.7%至13.67億元；每股基本盈利為41.62仙，減少9.7%。儘管盈利受壓，董事會仍建議派發末期股息每股10港仙，較2024年上升0.5港仙。連同已派發的中期息，當中不含上市十周年特別股息1港仙，本年度股息總額為每股19港仙，較去年上升5.6%。

報告顯示，集團年內整體毛利較去年減少3.8%至22.47億元，整體毛利率由去年的16.6%下降至15%。管理層解釋，物業管理行業位處房地產產業鏈下游，行業處於由增量擴張轉向存量提質的轉型期。同時，集團加大前期資源投入以提升品質，短期內難免影響利潤增長速度。

物業管理服務收益升9.1%

截至2025年底，在管面積較去年底增加8%至477.6百萬平方米。期內新增訂單達90.9百萬平方米，其中85.1%來自獨立第三方；新簽合約總額約達52.37億元。同時，為優化業務結構及進行虧損項目治理，集團年內主動約滿或退盤的項目面積為5560萬平方米。

按業務板塊劃分，核心的「物業管理服務」收益達117.29億元，按年升9.1%；「非住戶增值服務」收益升6.1%至19.4億元，主要受惠於港澳地區承接大型政府項目的維修保養工程服務帶動；惟「住戶增值服務」受內需消費謹慎影響，收益按年跌12%至12.18億元。