中移動去年少賺1% 末期息仍增1% 料今年派息率穩中有升

中移動（941）去年純利1371億元（人民幣，下同），按年下降0.9%，如剔除套餐收入分拆納稅的影響，則同口徑按年增長2%。末期息2.52港元，增加1.2%，全年共派5.27港元，多3.5%，派息比率為75%。中移動指，為更好地回饋股東、共享發展成果，該集團充分考慮盈利能力、現金流狀況及未來發展需要，2026年派息率將穩中有升。

算力服務收入升11%

期內總收入1.05萬億元，按年增長0.9%。主營業務收入8955億元，增長0.7%，其中通信服務收入7149億元，下降1%，而算力服務收入898億元，大升11.1%，智能服務收入則908億元，增5.3%。

中移動指，移動客戶規模穩固，達到10.05億戶，其中5G網絡客戶達到6.42億戶，淨增8,960萬戶，滲透率達到63.9%。

增值稅調整帶來一定影響

中移動表示，電信服務增值稅政策調整帶來一定影響，而該集團發展也面臨一些不確定性因素，行業進入新舊動能轉換的關鍵期，傳統通信業務增長放緩，新興信息服務增長動能尚在培育。

錨定「世界一流科技服務企業」願景

該集團指，將錨定「世界一流科技服務企業」願景，目標於2030年基本建成世界一流科技服務企業，2035年全面建成世界一流科技服務企業，成為全球領先的通信運營商、算力運營商、智能運營商。