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Kimi母企月之暗面據報赴港IPO 中金高盛或任承銷商 估值180億美元

股市
更新時間：16:28 2026-03-26 HKT
發佈時間：16:28 2026-03-26 HKT

據彭博引述消息報道，聊天機器人「Kimi」母企「月之暗面」（Moonshot AI），正處於考慮在香港進行首次公開招股（IPO）的初步階段。據悉，月之暗面已就潛在的上市計劃，與中金及高盛展開初步接觸。不過，目前的討論仍在進行中，最終會否落實上市，以及具體的時間表及集資規模仍屬未知之數。月之暗面及高盛代表拒絕置評，中金則未有回應。

報道指，中國監管機構近期加強對「紅籌股」在香港發售股份的審查，即在海外註冊以獲取外資，但北京當局同時亦積極扶持AI及機器人等領域的本土龍頭。月之暗面與DeepSeek、宇樹科技等企業齊名，其大模型被視為中國表現最頂尖的產品之一。

事實上，同屬內地AI大模型的智譜AI及MiniMax，自今年1月在港掛牌以來股價屢創新高，目前兩家公司的市值均已達到約400億美元。

除了籌備上市，月之暗面亦積極透過私募市場籌集資金。據悉，該公司在今年初完成逾7億美元融資後，目前正洽商進行新一輪高達10億美元的融資。此輪擴資將使該公司的估值達到約 180 億美元。

投資者包括騰訊阿里

月之暗面由清華大學前教授楊植麟創立，其投資者包括阿里巴巴（9988）、騰訊（700）及5Y Capital等。

該公司今年1月剛發布其旗艦AI模型「Kimi」的升級版K2.5。該模型能透過單一提示語同時處理文字、圖像及影片，並為其近期推出的AI代理「Kimi Claw」提供底層算力支持。

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