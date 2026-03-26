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日清去年多賺65% 對增長前景謹慎樂觀 香港市場有利高端產品

股市
更新時間：14:35 2026-03-26 HKT
發佈時間：14:35 2026-03-26 HKT

日清食品（1475）去年全年純利3.64億元，按年增長64.9%，主要由於營運效率提升及前一年度受到資產減值虧損的非現金費用影響。末期息0.1588元，按年微升0.4%。

香港即食麵業務穩健

期內收入40億元，按年增加5%，毛利率34.6%，增加0.2個百分點。按各業務劃分，香港及其他地區業務的收入16.58億元，增加7.7%，主要由於香港即食麵業務表現穩健及其他地區需求增加。中國內地業務收入23.42億元，增長3.1%，主要由於該公司持續致力拓展內陸地區銷量，以及內地業務的銷售勢頭持續。

CEO安藤清隆：中長期收入盈利持續增長

日清食品董事長兼首席執行官安藤清隆表示，對增長前景保持謹慎樂觀，同時持續專注於成本控制和營運效率，並指出透過高端化及多元化策略，增強各營運地區競爭力。他稱，日清具穩健財務狀況、現金流生成能力及強大的品牌認受性，在中期至長期內將具備良好條件，實現收入及盈利持續增長。

內地中產階級壯大迎巨大機遇

他亦點評各市場表現，指香港政府的相關舉措可望支撐經濟及家庭開支，為其產品組合持續高端化提供更有利的環境；而內地的中產階級不斷壯大帶來巨大機遇；越南蓬勃發展的零售業及韓國對健康的關注，亦將支持該公司戰略發展；澳洲對高品質冷凍食品的需求不斷上升，亦具有寶貴的增長潛力。

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