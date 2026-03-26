港股急跌過後反彈 20日線阻力仍大｜古天后

3月26日，大致多雲，初時有一兩陣微雨，日間短暫時間有陽光。市場憧憬美國能夠透過外交方式促成與伊朗停火，國際油價大幅回落，帶動美股周三顯著反彈。道指高開190點後，升幅擴大至最多594點，高見46718，收市道指升304點或0.66%，報46428；標指升35點或0.54%，報6591；納指升167點或0.77%，報21929。重磅股中，Nvidia及亞馬遜股價收市分別升2%和2.2%，Tesla升0.8%，SpaceX宣布上市集資額至少750億美元，將創全球最高集資紀錄，但卻未能刺激Tesla股價有太強表現。英國晶片設計公司安謀(ARM)首次推出自家晶片，刺激ADR股價抽高16.4%。英特爾及超微半導體(AMD)據報準備調高中央處理器(CPU)價格，股價分別升7.1%及7.3%。

儘管面對宏觀經濟風險、中東戰爭及人工智能(AI)顛覆風險，巴克萊仍然將標指今年底目標由7400點上調至7650點，較周二約有16%潛在上升空間，理由係相信美國經濟增長繼續快過其他主要經濟體，以及科技帶來長期增長動力，目前未有停低跡象。摩根士丹利策略員Michael Wilson亦睇好標指企業未來12個月盈利增長20%，並指呢個係印證該行之前觀點，即今次國際石油價格飆升導致商業周期結束嘅可能性依然偏低。

比特幣75000美元阻力仍大

美國10年期債息最多回落5.53個基點，至4.3045厘；對息口較敏感的兩年期債息降4.03個基點，至3.8484厘。美滙指數一度反覆倒升0.22%至99.65，日圓跌0.51%至159.51兌每美元。加密貨幣「一哥」比特幣一度攀高2.79%，至72013美元。券商Bernstein認為，比特幣已見底，隨着機構投資者參與度與日俱增，今年底有望升見15萬美元。不過古天后就睇暫時比特幣喺75000-80000美元阻力仍大，唔企穩返8萬美元，暫時BTC最多只係上落市格局，難言再展升浪。

雖然中東局勢有所緩和，但市場仍受持續戰事消息所影響，港股表現反覆，昨日恒生指數高開216點，一度升326點見25390高位，其後曾回軟倒跌48點，低見25015，其後重拾升勢，恒指收市升272點或1.08%，報收25335，成交額3509億元，回復暢旺。經過周一急跌後，港股連續反彈兩個交易日，暫時喘定，總算成功修復250日線約25100水平。預期短線港股表現仍反覆，除受戰事消息左右之外，仍有唔少重磅股公布業績，雖然已接近業績期尾聲，但今日輪到美團(3690)公布業績，留意會否影響市場氣氛。噚日泡泡瑪特(9992)公布業績後，股價急跌逾兩成，主要係市場憂慮集團其他IP銷售未達預期，而管理層拋出維持增長僅兩成嘅指引，嚇退投資者，與過往以倍數增長嘅業績相比，兩成增長嘅業績指引，實在係趕客。至於今日美團業績，市場已有心理準備唔會好，不過昨日內地官方媒體發表評論《外賣大戰該結束了》嘅評論文章，有關文章更獲得市監總局轉發；被市場視為外賣市場內捲將告一段落。一直處於捱打狀況，被侵食市場份額嘅美團，料可受惠外賣市場內捲結束，其股價已跌至一個估值較低水平，有望因此估計重評，吸引投資者再掃貨，股價被推高一成後，觸發沽空盤冚倉，令股價進一步被推升。今後美團股價表現如何，相信作要靠未來業績去決定，暫時唔建議盲目追貨，都係等埋業績再作定奪，尤其唔少重磅股即使業績表現唔差，股價不升反跌，近日嘅騰訊(700)、阿里巴巴(9988)都係績後股價下跌，呢一點值得留意。

重返所有平均線上方脫險

港股目前仍未完全脫險，更遑論扭轉跌勢；恒指至少要重返20日線即25600水平之上，方能突破由1月高位延伸至今嘅下降軌頂部，扭轉跌勢。如要重拾升勢，則要重返所有平均線之上，即包括50日線約26400水平，方有條係再向上挑戰二萬七。短線大市較大支持約為周一低位24200，短線支持則為5日線約25100水平，下個支持為24800-24900短線密集區；至於最近一個阻力為20日線即25650，較大阻力為25800-25900過去三個月嘅大型密集區。

古天后