星島全年收入7.1億 虧損收窄 新媒體業務轉盈

星島新聞集團（1105）公布截至去年底止年度業績，虧損為6993.8萬元，期內收入7.1億元，銀行餘額和現金按年增加近2%。該集團表示，順應趨勢，持續升級新媒體平台、拓展業務增長點，年內新媒體業務實現轉虧為盈，標誌著集團新媒體轉型策略已初見成效，未來將增加原創專題影片及其他IP內容產出力度，開拓社交廣告變現渠道，進一步吸引年輕受眾，深化品牌與新時代的文化。

新媒體為核心引擎 內容營運雙升級

星島新聞集團表示，將今年視為新的起點，重塑品牌與產品定位，以新媒體業務為核心戰略引擎，驅動轉型與全球化進程。依托於粵港澳大灣區及北美等地的獨特布局，集團將充分發揮自身優勢，積極融入國家發展大局，把握香港角色升級帶來的廣闊空間，為未來發展開創嶄新篇章。

星島去年虧損收窄7.1%至7826.8萬元，股東應佔虧損為6993.8萬元，期內銀行餘額和現金5.26億元，按年增加近2％。

集團對旗下「星島頭條網」及其應用程式，進行了內容優化，加強跨界合作，增加對地產發展商、金融企業等大型企業及政府部門的高品質內容報道。同時，加強策劃本地體育盛事及新晉運動員專訪，以豐富內容生態並拓展收益來源。營運方面，集團通過重整人才隊伍及強化社交媒體營運團隊，有效提升其平台影響力與用戶互動，帶動訂閱人數增長約13%及獨立訪客次數增長約23%。

傳統報章地位穩固 《頭條》續領先

集團旗下報章包括《星島日報》、《頭條日報》及《英文虎報》，當中《星島日報》依然深受政府部門及企業的持續青睞與高度認可，年內舉辦「中國宏觀經濟暨大灣區融合論壇2025」、「星島房地產發展動向論壇2025」等多場高端行業論壇，展現引領熱點議題、推動社會進步的媒體擔當；而創刊二十周年的《頭條日報》，市場佔有率持續領先，發行量和廣告量穩居香港免費報章首位。

《虎報》數碼轉型奏效 迎品牌煥新

至於本港唯一免費英文報章《英文虎報》去年全面深化數碼轉型戰略，對官方網站及流動應用程式進行系統性升級，優化用戶介面與內容架構，顯著提升互動體驗與閱讀流暢度，進一步鞏固其作為香港領先免費英文新聞平台的市場地位。同年推出的《賽馬指南》專欄迅速獲得讀者青睞，成為推動本集團數字訂閱及廣告收益增長的核心產品之一，充分體現內容創新與商業價值的深度融合。

今年《英文虎報》將迎來品牌煥新的重要里程碑，以全新的報刊標誌及視覺形象亮相，標誌著報章進入更具活力與現代感的發展新階段。煥新後的《英文虎報》將繼續採用精緻小報形式，並與多元數碼渠道協同發展，致力向全球受眾講述香港故事，成為連接本地與國際讀者的重要資訊橋樑。內容方面，將持續聚焦香港及全球重大發展議題，為年輕專業人士、企業高管及商界領袖等核心讀者群，提供兼具深度、洞察力與國際視野的高價值新聞與專題報道。

至於主要面向內地市場的「星島環球網」已完成全新改版，進一步促進兩地資訊互通，助力集團深耕大灣區及內地市場。展望未來，今年是國家「十五五」規劃的開局之年，為把握這一歷史性機遇，集團已啟動新一輪戰略升級，依托多元媒體平台，持續搭建香港與內地、中國與世界之間的溝通橋樑，發展目標明確為：從香港領先的媒體集團，邁向更具國際影響力的跨媒體內容與資訊服務集團。未來，「星島」將開啟高質量發展新征程，以「智媒化」與「灣區化」為雙輪驅動發展。