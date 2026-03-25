美國傳向伊朗提和談條款 道指早段抽升近600點 大摩指油價飆升無礙標指增長

美國據報已向伊朗提交一份15項條件的停火協議，但伊朗媒體指不接受。市場繼續憧憬戰事結束，美股早段抽高，道指升近600點。

道指報46718點，升594點；標指報6633點，升77點；納指報22093點，升332點或1.5%。

ARM新晶片面世 股價飆15%

特斯拉（TSLA）、亞馬遜（AMZN）及Nvidia（NVDA）升逾2%，蘋果（AAPL）及微軟（MSFT）亦漲1%。ARM（ARM）急升15%，該公司預計其新發布的晶片將在2031年創造150億美元收入，推動年度收入增250億美元，是去年預測收入40億美元的6倍。

伊朗媒體指當局拒絕停火提議

美伊戰事和談進展不明朗，伊朗半官方的法斯通訊社報道，伊朗當局拒絕了停火提議，並稱美方的談判不合邏輯。

另一方面，美國2月進口物價按月上升1.3%，遠高於市場預期的0.5%。市場憂慮中東局勢推高通脹。

大摩上調標指首季盈利增長至11.9%

摩根士丹利投資總監兼美國首席股票策略師Mike Wilson在一份報告中，上調標指今年首季的盈利預測，預期增長由10.9%提升至11.9%。他指出，今輪油價飆升令商業周期結束的可能性仍然很低，而歷史經驗來看，目前局面通常會為願意承受短期陣痛的投資者帶來回報。

專家：未到入市時機

荷蘭銀行投資解決方案投資總監Christophe Boucher表示，市場對「和平」、「談判」和「停火」的關鍵字眼有強烈反應，目前風險胃納回升在預期之中，但認為還未到入市良機。



