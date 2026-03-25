拼多多上季經調整少賺12%遜預期 長期投資供應鏈料續影響業績
更新時間：20:41 2026-03-25 HKT
發佈時間：20:41 2026-03-25 HKT
發佈時間：20:41 2026-03-25 HKT
拼多多（美：PDD）去年第四季經調整淨利潤為262.95億元（人民幣，下同），按年下跌12%，差過市場預期。拼多多美股盤前升逾2%，報100.24美元。
交易服務收入大增19%
期內拼多多收入1239億元，按年增加12%，當中線上營銷服務及其他業務收入600億元，增長5%；交易服務收入為639億元，上升19%。
CEO：長遠發展未來10年
聯席董事長兼聯席首席執行官陳磊表示，過去一年堅定推動高品質發展戰略，未來10年將繼續秉持長遠發展理念，投入更多資源回饋持分者，以推動增長。另一名聯席董事長趙佳臻表示，將持續在供應鏈投資，為整個生態系統帶來持久的效益。
拼多多財務副總裁劉珺表示，因應外部環境及競爭格局快速變化，該集團為了滿足消費者需求轉變，必須長期持續探索和投資，勢對財務業績產生影響。
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