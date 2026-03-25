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英皇珠寶去年多賺79% 末期息大增1.5倍 財富效應推動奢侈品市場復甦

股市
更新時間：19:02 2026-03-25 HKT
發佈時間：19:02 2026-03-25 HKT

英皇鐘錶珠寶（887）公布去年度收入57.65億元，按年升10.2%；純利4.58億元，大增近78.6%；每股基本盈利6.34仙，建議派末期息1.14仙，多逾1.5倍；連同中期息，全年派1.69仙，升53.6%。英皇鐘錶珠寶主席楊諾思表示，面對全球經濟動盪的重重挑戰，預期消費者整體支出將趨於謹慎。然而，黃金珠寶作為另類投資，將持續受中國消費者青睞。

楊諾思續指，集團預期全球奢侈品零售市場的復甦步伐將會維持，尤其是中國內地及香港市場。由於不受潛在地震風險及政治局勢緊張的顧慮，中國消費者普遍視香港為選購奢華腕錶的首選之地。另集團將繼續提升競爭優勢及進一步擴大市場佔有率，並致力把握市場復甦帶來的機會。

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該集團計劃今年開設約40間店舖，面向中端市場，其中一半在一線及新一線城市，其餘一半則在二線城市。此外，於去年度開設位於中環的百達翡麗旗艦店後，該集團計劃於尖沙咀廣東道開設1間多層勞力士專賣店及1間多品牌鐘錶店。該等店舖將進一步提升集團於名貴鐘錶零售市場的競爭優勢，並鞏固其市場領先地位。

英皇鐘錶珠寶主席楊諾思（右）及英皇珠寶（中國）副董事長總經理陳世昌（左）去年受訪時表示，計劃在內地5年擴展至600間分店。
英皇鐘錶珠寶主席楊諾思（右）及英皇珠寶（中國）副董事長總經理陳世昌（左）去年受訪時表示，計劃在內地5年擴展至600間分店。

期內，以地區劃分收入，來自香港的收入增加13.3% ，至33.13億元，佔總收入57.5% ，按年升1.6個百分點；來自中國內地的收入增加20.3%，至16.25億元，佔28.2%，升2.4個百分點。按產品劃分，鐘錶分部的收入增加5.8%，至35.29億元；珠寶分部的收入增加18.1%，至22.36億元 ，而黃金產品佔珠寶分部收入72.4%，比例按年持平。該公司去年毛利率30.9%，升2.6百分點。另截至去年底，英皇鐘錶珠寶有64家門店，當中香港、澳門、內地、新加坡和馬來西亞分別有28、9、20、6和1。

英皇鐘錶珠寶表示，金價於去年度屢創新高，所幸沒有嚴重抑制消費者對黃金產品的需求。在香港零售市場的各板塊中，名貴腕錶消費受本地消費者北上消費趨勢加劇的影響相對較小。隨著多次降息及股市表現回暖，帶動可支配收入增加、財富效應擴大， 對奢華腕錶的需求相對穩健，並呈現復甦態勢。

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