快手第四季經調整利潤增16% 收入增12%好於預期 首次派末期息0.69元

快手科技（1024）公布2025年第四季業績，期內收入395.68億元（人民幣，下同），按年增11.8%，好於市場預期；經調整利潤54.63億元，按年增16.2%，符合預期。經調整EBITDA錄得80.37億元，按年增17%，同樣勝預期。

董事會建議派發末期息每股0.69港元，為上市以來首次派末期息，待股東週年大會批準後，將於今年7月28日派付。

全年經調整利潤增16.5%

全年業績方面，收入1427.76億元，按年增12.5%；經調整利潤206.47億元，增16.5%；經調整EBITDA 298.39億元，增20.5%。每股盈利4.35元，按年增22.2%。

分業務：線上營銷收入增14.5% AI貢獻顯著

第四季線上營銷服務收入236億元，按年增14.5%，主要受惠AI在營銷場景加速滲透，其中AI生成的營銷素材帶來的廣告消耗金額達40億元。

直播業務收入97億元，與去年同期相若。集團表示，通過加強團播、多人直播等專業化運營，日均萬粉有效開播主播數按年增12.7%。產品方面，依託AI視頻生成能力推出的「AI萬象」系列禮物，互動效果及視覺體驗提升，帶動用戶打賞意願，禮物生成次數累計突破100萬。

其他服務收入63億元，增28%，受電商及可靈AI業務增長帶動。電商業務GMV增長12.9%至5218億元，新入駐及新動銷商家帶動動銷商家規模按年增7.3%。

可靈AI單月ARR達2.4億美元 快手全年平均日活躍用戶為4.1億

公司表示，AI已成為驅動增長的核心引擎。第四季可靈AI收入達3.4億元，12月單月收入突破2000萬美元，年化收入運行率（ARR）達2.4億美元。

用戶數據方面，第四季快手應用平均日活躍用戶達4.08億，日均使用時長126分鐘。全年平均日活躍用戶為4.1億。

快手：深耕AI戰略 驅動核心業務高質量增長

公司表示，將堅持深耕AI戰略，以「科技為本，用戶為先」的理念，深化AI融合，幫助商家及營銷客戶提升運營效率。AI在內容及商業生態中的持續應用，將驅動核心業務增長，開拓商業化機遇，為用戶、創作者、合作夥伴及股東創造長期價值。