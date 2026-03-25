泡泡瑪特王寧呻壓力大 「業務不只LABUBU」 努力實現不低於20%增長

泡泡瑪特（9992）去年純利升三倍，面對市場對其的增長期望，主席兼行政總裁王寧笑言，過去一年發展迅速，「像是把新手賽車手拉到F1賽場」，坦言感到巨大壓力，並指「今年集團將是進站換輪胎，加油的一年」，指今年將追求企業持續健康成長，努力實現不低於20%的增長速度。他又透露，下個月將與京東（9618）等平台合作推出以IP為核心的衍生小家電產品。

泡泡瑪特收報168.3元，跌22.5%。

談及去年LABUBU系列大熱，王寧形容其價值似「金礦」，並相信價值挖掘才剛剛開始。他亦表示，「Pop Mart的業務不僅只有LABUBU」，撇除LABUBU帶來的增長集團表現依舊亮眼。

對IP營運及孵化越來越有信心

面對市場質疑LABUBU是否只是一陣風潮，王寧指，觀察到潮玩正變成越來越多人的生活方式，故對未來是充滿期待，亦非常有信心。他又指，集團作為一個平台，擅長於渠道及IP運營，也正變得越來越成熟，並對IP的營運和孵化越來越有信心。

首席運營官司德指，下半年將推出兩套LABUBU，其中包括LABUBU4.0系列，年底亦有一套重磅藝術家聯名，認為十分值得期待。

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紐約旗艦店年底開 加強Tiktok亞馬遜合作

美國市場方面，首席運營官司德表示，過去一年增速超預期，希望未來線下比例能夠略高於線上，料今年會超過100間店，第四季度位於紐約第五大道及紐約時代廣場的旗艦店有望開業，同時將加強官網後台建設以及與Tiktok、亞馬遜的合作。

談及整體海外業務，首席增長官文德一表示，未來泡泡瑪特將以精細化營運為核心，以IP為核心的全球化和集團化戰略雙軌並行，重點開拓中東、南亞、歐洲、南美市場。他又指出，未來將以這四大地區為中心開拓周邊市場，考慮旅遊城市及旗艦店項目，複製國內到成熟業務到海外。

關於內地業務，中國業務總裁褚音表示，去年進行了門市的升級以及營運的提效，今年集團將克制開店，主要開旗艦店，且數量不是很大。他又指，泡泡瑪特在小紅書渠道最早是歸屬於內容電商，今年或將獨立出來，因從最初的1000萬業務體量，在10至11個月的運營時間內已經破億，將成爲一個新興的渠道。

持續優化供應鏈及設計應對成本壓力

價格方面，王寧表示，儘管面臨國際局勢造成原材料及物流等成本上漲的壓力，但已持續優化供應鏈及產品設計，希望能夠維持目前的價格水準。

樂園業務方面，司德表示，目前泡泡瑪特城市樂園1.5期施工正順利進行，預計在今年夏天完成開業，去年樂園在關閉將近一大半區域的情況下，營收及客流表現均超預期，並成功打造星星人明星朋友，目前樂園2期擴建已在規劃中，預計於2027年啓動建設。

另外，首席財務官楊鏡冰表示，集團將新增5月及11月發布業務狀況公告。

