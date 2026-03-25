TVB去年轉賺5900萬 擬改名做「無綫集團」 許濤：藉微短劇及藝人資源推動IP變現

電視廣播（TVB，511）去年扭虧為盈，錄得純利5900萬元，前一年為虧損4.91億元；繼續不派息。另外TVB建議，將集團名稱改為「TVB」及「無綫集團」，行政主席許濤表示，此舉反映該集團重新錄得盈利的分水嶺，正式演變成「多平台娛樂、媒體集團」，不再依賴單一的電視廣播業務，並正透過微短劇及藝人等資源，推動更多知識產權（IP）變現工作，料成為今年增長動力之一。

許濤：改革錄結構性成效 今年業績審慎樂觀

許濤表示，TVB將會有一連串新名稱的活動，並解釋是次改名源於「電視廣播有限公司」代表約60年前的定位，而目前需要與時並進，「大部分人認識TVB、無綫，但未必個個都識『電視廣播』。」他稱，TVB經過多年改革，無論在業務地域、產品豐富度、平台互補性等，均已達到結構性成效，預計持續至今年，故對今年業績審慎樂觀，TVB未來亦會在製作模式及產品種類，作出更多新嘗試。

TVB表示，改名順應全球媒體市場發展趨勢，作出多平台及多元化業務布局，反映其商業身分、市場定位及未來發展方向。

TVB行政主席許濤（右二）表示，近年均已達到結構性成效，對今年業績審慎樂觀。

將持續輸出「爆款」

許濤指出，TVB正推進IP變現，指出從《新聞女王2》的成功模式顯示，內容製作應重質不重量，「爆款緊要、持續輸出爆款都好緊要，TVB有能力做到」，並指「爆款」塑造新的IP，將可成為未來營運亮點。他又預告，今年正與內地平台合製多部微短劇，較重磅的IP為《金枝慾孽》，而TVB亦一直與其他國內及國際平台商討，製作更多微短劇。

主動出擊製作廣告方案

對於廣告業務，總經理（商務營運）蕭世和表示，去年香港及大灣區市場的表現均良好，但深感TVB的影響力一向遠超收視率，故正尋求主動出擊，探討更多流量變現方式，推出更多新產品，例如成立一站式金融媒體服務團隊「才駿軒」、整合藝人資源與市場營銷方案「TVB藝人創作者網絡」等，期望以更高性價比吸引廣告客戶，推動增長。

談及AI發展，許濤表示，TVB的工作流程加入AI技術後平均節省成本20至30%，部分工序節省成本更達90%，相信既可釋放更多創作力、減少製作成本，同時亦不影響內容質素。

去年電視廣告收入增15%

業務方面，期內TVB收入31.92億元，按年減少2%，EBITDA為3.65億元，增23.8%。TVB指，地面電視頻道來自廣告客戶的收按年增長15%，主要受大型企業客戶強勁廣告需求所帶動，加之收回廣東頻道的廣告營銷權後推出大灣區「B-roll」電視廣告產品，其收入貢獻增長3倍。有關因素推動電視廣播業務實現9%收入增長。

TVB預期，廣告客戶在面對複雜的形勢下將保持審慎態度，但料其電視廣播分部的廣告收入將保持溫和增長，乃受益於市場對其大灣區廣告產品認知度的提升，讓內地及香港兩地的廣告客戶充分把握人流增加所帶來的契機。

今年推微短劇 IP投放於主題樂團

該集團指，一直推動多項措施以提升龐大內容知識產權（IP）的變現能力，尤其是劇集內容，今年預計將推出首批與領先的中國內地短劇內容平台紅果合作創作的改編短劇作品，亦正透過對內容IP的授權，積極推動與主題樂園、周邊商品、服飾及收藏品等領域開展相關計劃，從而於內容製作以外與粉絲和觀眾建立更多互動。

「新聞女王2」商業表現理想

內地業務方面，TVB指，由於合拍劇產量較2024年減少及整體市場活動放緩，該業務收入出現下滑，但備受期待的劇集「新聞女王2」商業表現理想，成功帶來可觀廣告及贊助收入。

整體成本減5% 不影響質素

TVB指，去年整體成本減少4.9%，同時穩佔香港電視收視冠軍地位，顯示在不影響內容作品的吸引力和質素下，持續致力優化成本結構以提升營運效率。