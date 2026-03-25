TVB去年轉賺5900萬 推動IP變現 擬改名做「無綫集團」

電視廣播（TVB，511）去年扭虧為盈，錄得純利5900萬元，前一年為虧損4.91億元；繼續不派息。另外TVB建設，將公司名稱由「電視廣播有限公司」改為「無綫集團」，反映其商業身份、市場定位及未來發展方向。

TVB預期，廣告客戶在面對複雜的形勢下將保持審慎態度，但料其電視廣播分部的廣告收入將保持溫和增長，乃受益於市場對其大灣區廣告產品認知度的提升，讓內地及香港兩地的廣告客戶充分把握人流增加所帶來的契機。

該集團指，一直推動多項措施以提升龐大內容知識產權（IP）的變現能力，尤其是劇集內容，今年預計將推出首批與領先的中國內地短劇內容平台紅果合作創作的改編短劇作品，亦正透過對內容IP的授權，積極推動與主題樂園、周邊商品、服飾及收藏品等領域開展相關計劃，從而於內容製作以外與粉絲和觀眾建立更多互動。

期內TVB收入31.92億元，按年減少2%，EBITDA為3.65億元，23.8%。TVB指，地面電視頻道來自廣告客戶的收按年增長15%，主要受大型企業客戶強勁廣告需求所帶動，加之收回廣東頻道的廣告營銷權後推出大灣區「B-roll」電視廣告產品，其收入貢獻增長3倍。有關因素推動電視廣播業務實現9%收入增長。

內地業務方面，TVB指，由於合拍劇產量較2024年減少及整體市場活動放 緩，該業務收入出現下滑，但備受期待的劇集「新聞女王2」商業表現理想，成功帶來可觀廣告及贊助收入。

TVB指，去年整體成本減少4.9%，同時穩佔香港電視收視冠軍地位，顯示在不影響內容作品的吸引力和質素下，持續致力優化成本結構以提升營運效率。