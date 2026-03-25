安踏去年核心純利多賺14% 全年股息增4% 全力推進東南亞千店計劃

安踏（2020）2025年純利135.88億元（人民幣，下同），按年下跌12.9%，如撇除旗下Amer Sports於2024年上市的一次性收益，則按年增長13.9%。末期息每股1.08港元，按年減少8.5%，但全年共派2.45港元，增長3.8%。

安踏及FILA品牌收入俱升

期內安踏收入802.19億元，按年增加13.3%，整體毛利率62%，微跌0.2個百分點。按品牌劃分，「安踏」品牌收入347.54億元，增長3.7%；FILA品牌收入284.69億元，升6.9%；而DESCENTE、KOLON SPORT等所有其他品牌收入170億元，大增59.2%。

料戶外運動板塊高速增長

安踏預期，專業及時尚運動板塊穩步增長，戶外運動板塊高速增長，帶動行業整體平穩擴張，該集團戰略將秉持「單聚焦、多品牌、全球化」，各品牌將制定中期商品戰略，聚焦核心品類、熱賣單品和爆款矩陣，而經營上各品牌聚焦提質增效，優化庫存健康，嚴格把控新店品質。

該集團指，將持續加大未來投入，聚焦四大核心領域，包括優化品牌資源配置與戰略渠道布局；強化產品核心能力建設，持續提升產品競爭力；推進海外渠道及供應鏈建設，加速全球化發展；並加速數字化與AI建設。

2028年前東南亞設1000零售點

安踏提及，東南亞為其全球化戰略的「橋頭堡」，現正全力推進「安踏東南亞千店計劃」，目標於2028年前在該地區設立1000家安踏零售網點，並逐步進入南亞、澳洲、新西蘭及印度等市場，將東南亞營運經驗複製至新地區。

今年目標減安踏門店 大增FILA店

截至去年底，「安踏」單品牌店數目7203家，按年淨增68家，FILA門店1273家，淨增9家。安踏今年對「安踏」門店目標為7000至7100家，FILA門店目標1900至2000家。