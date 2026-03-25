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市監局轉發文章叫停外賣戰 美團曾飆逾12% 阿里京東一度升半成

股市
更新時間：15:26 2026-03-25 HKT
發佈時間：15:26 2026-03-25 HKT

外賣平台股集體造好，美團（03690）午後股價抽升，曾升最多12.66%高見89元，創逾五個月最大單日升幅。阿里巴巴（09988）及京東（09618）亦曾升逾半成。

監管層發聲 外賣戰須熄火

國家市場監管總局轉發文章，直指「外賣大戰該結束了」。文章批評，價格戰走不遠，內捲競爭沒有贏家。表面是平台讓利，實則對餐飲行業價格體系造成猛烈衝擊，企業被迫犧牲品質、壓縮利潤，陷入賠本賺吆喝的惡性循環。

拖累消費回暖 與中央部署背道而馳

文章指出，2025年第二季末至三季度，餐飲收入增速放緩，與整體CPI下滑曲線高度重疊，正是外賣大戰白熱化、平台補貼最瘋狂的時期。餐飲消費作為經濟「壓艙石」一旦失速，最終將傳導至每個微觀個體，影響就業與薪資增長，與中央提振消費的工作部署背道而馳。

監管風險降 競爭趨理性

監管及時出手維護經濟正常運行，已進駐相關平台進行現場調查，消除市場對惡性競爭的憂慮。健康競爭應聚焦技術創新、效率提升、服務優化的良性角逐，而非資本堆砌的燒錢遊戲。外賣價格回歸合理區間，長遠有利行業擺脫「不補貼就死、一補貼就亂」的困境，從拼砸錢轉向拼服務，真正惠企利民。

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