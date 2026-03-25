泡泡瑪特績後瀉20% 依賴LABUBU令市場失望 粉絲感無癮：「無興趣再盲目地買」

泡泡瑪特（9992）公布全年業績，純利127.8億元（人民幣，下同），按年升308.8%；每股基本盈利9.61元，按年升307.2%；派末期息每股2.3817元。有分析指，泡泡瑪特仍未擺脫對LABUBU的依賴，尤其去年下半年銷售對這個明星IP的依賴程度超過上半年。有曾經熱衷抽盲盒的粉絲亦坦言，對LABUBU長期以來的炒風已感到疲勞，「最近網上亦明顯多咗人退坑散貨」。

泡泡瑪特股價最新挫21%，報170.1元。

期內，泡泡瑪特收入371.2億元，按年升184.7%。其中，中國業務收益208.5億元，按年升134.6%，來自海外業務的收益162.7億元，升291.9%；毛利267.6億元，升207.4%，主要由於收入增加以及銷售成本的控制；毛利率增5.3個百分點至72.1%，主要由於海外銷售佔比提升拉動毛利率的增長；及採用柔性供應鏈策略，增強對供應商的議價能力，集中向核心供應商採購以縮減採購成本。

THE MONSTERS晉身「百億俱樂部」

以不同IP看，該集團指出，年內共有17個藝術家IP收入過億，LABUBU所屬THE MONSTERS系列晉身「百億俱樂部」，收入141.6億元，升365.7%，收入佔比38.1%；SKULLPANDA系列收入35.4億元，升170.6%；CRYBABY系列收入29.3億元，升151.4%；星星人系列收入20.6億元，升1601.8%。另外，毛絨產品系列實現收入187.1億元，增長560.6%，首次成為集團收入貢獻最高的產品品類。

泡泡瑪特表示，去年自主產品收入佔總收入的比例為99.1%，自主產品收入增長189.2%至367.9億元，採取差異化運營策略，持續提升IP熱度並積極推動IP商業化，進一步增強IP的生命力。門店數量方面，泡泡瑪特指出，截至去年底，集團在全球20個國家，運營630家門店，全年淨增109家，運營2637台機器人商店，全年淨增165台。

佔收入38% 依賴LABUBU增令市場失望

事實上，泡泡瑪特收入增長仍主要依賴於LABUBU的銷售，該角色去年佔公司總收入38%，高於2024年度的23%。DZT Research Private Ltd.分析師Ke Yan表示，下半年銷售對LABUBU的依賴程度甚至超過上半年。彭博分析師Peter Tang及Monica Si則指，泡泡瑪特在2025年大放異彩之後，「我們認為2026年可能會是一個過渡年，增長更趨正常化。」

晨星公司分析師 Jeff Zhang表示，泡泡瑪特下半年收入增長可能未達機構投資者的預期，第四季的急劇放緩加劇了對其主要系列「持續性」的擔憂。他還指出，公司派息比率由2024年的35%降至2025年的25%，這是「另一個負面因素」。

粉絲稱人氣大不如前 「多咗人退坑散貨」

有曾經熱衷抽盲盒的粉絲坦言，對LABUBU長期以來的炒風已感到疲勞，「經歷完去年瘋狂炒賣，真係有啲心淡，自己已經無興趣再盲目地買，最近網上亦明顯多咗人退坑散貨。」

她續指，雖然最新的LABUBU與Sanrio聯乘款依然難買，但即使有炒價都不算太誇張，可見市場對今次新品反應一般，而LABUBU人氣亦明顯大不如前，「宜家落門市買舊款根本唔使排隊，隨便你任揀，如果係真正的粉絲，寧願舒舒服服等買正價。」

泡泡瑪特：穩步拓全球業務版圖 設線下渠道

展望未來，泡泡瑪特表示，IP始終是集團業務發展的核心，將繼續通過高質量設計、創意產品和優質服務，向全球消費者傳遞快樂與美好，使IP成為跨越國界、語言和文化的情感紐帶。

該集團續指，將持續豐富IP類型，擴大IP矩陣，與全球藝術家開展合作，繼續保持領先的高水準設計創新能力，並穩步拓展全球業務版圖，在更多核心城市的地標性位置，開設線下渠道，提升消費者體驗與品牌知名度。