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美伊停火現曙光 現貨金曾重上4600美元 招金、山東金升逾4%

股市
更新時間：11:20 2026-03-25 HKT
發佈時間：11:20 2026-03-25 HKT

據報美國正推動以外交談判，終結對伊朗戰事。現貨金價一度重上4600美元水平，最新升約2%，報每盎司4575美元，紐約期金逾4%，報4616.9美元。現貨銀則升約3%至每盎司73.3美元。

貴金屬相關股造好，紫金礦業（2899）最新升1.4%、紫金黃金國際（2259）升3.1%；招金礦業（1818）升4.4%；山東黃金（1787）升4.3%；中國白銀集團（815）升3.3%。

據彭博報道，美國總統特朗普表示，伊朗已拿出一份展示談判誠意的「禮物」，並指出這與霍爾木茲海峽的能源運輸有關。而據Axios報道，最早可能於周四舉行高級別和平會談，但仍在等待德黑蘭的回應。

今次中東衝突導致能源價格高企，加劇通脹升溫，導致市場預期美國聯儲局將推遲減息步伐，甚至加息，因而不利沒有派息的貴金屬表現。另外最近幾個星期，全球股市及債市下跌，也迫使投資者拋售黃金頭寸套現，進一步加劇了金價的下跌。


 

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