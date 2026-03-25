美伊擬停火1個月 貴金屬集體反彈 金價見4500美元 油價急跌逾6% 港股高開216點｜港股開市

據報美國已透過巴基斯坦向伊朗遞交一份包含「15點計劃」的全面停火協議，旨在徹底終結美伊衝突；總統特朗普的女婿庫什納（Jared Kushner）與中東特使威特科夫（Steve Witkoff）負責斡旋，將推動雙方停火一個月，以展開談判。消息傳出後，布蘭特期油及紐約期油分別挫6.6%及5.6%。

恒指高開216點，開報25280點。小米集團（1810）低開1.95%，去年第四季經調整純利63.49億元，按年跌23.7%，略勝預期。藥明生物（2269）升1.06%，去年度多賺46.3%，不派末期息。

海底撈（6862）跌4%，去年全年純利跌14%；派末期息38.4港仙，按年跌24.3%。農夫山泉（9633）高開6%，去年全年純利增30.9%；末股息每股0.99元，按年增30.3%。

中國電信（728）去年全年多賺0.5%，末期股0.0908元，按年减少2%，全年派息則為0.272元，按年增4.7%。今早開市跌0.4%。

北水動向方面，周二南下資金淨賣出港股273.61億港元。騰訊控股(700）、泡泡瑪特(9992)、長飛光纖光纜(6869)分別獲淨買入7.5億港元、6.48億港元、4.85億港元；盈富基金(2800)、恒生中國企業(2828)、南方恒生科技(3033)分別遭淨賣出130.71億港元、59.59億港元、59.57億港元。

至於美股，周二再受壓，盤中曾傳出美國計劃向中東增兵，油價重拾升勢，道指曾跌逾400點。其後美伊談判出現積極信號，道指收市跌84點或0.18%，報46124點；標指跌24點或0.37%，報6556點；納指跌184點或0.84%，報21761點；反映中國概念股表現的金龍指數跌0.43%，報6771點。

美國加密法案Clarity Act可能禁止穩定幣發行商僅因客戶持有穩定幣就向其支付類似於「利息」的收益，Circle股價暴跌約20%，Coinbase下跌9.76%。

亞馬遜AWS研發AI代理、Anthropic推出桌面AI工具，或加速辦公室自動化，軟件股大幅下挫，賽富時跌逾6%，Adobe跌逾3%。