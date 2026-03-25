恒指升272點重越牛熊線 成交3509億 美團近升14% 分析：上試25600有阻力｜港股收市

美伊戰爭現曙光，油價下跌，亞洲股市反彈，港股早段亦高開高走，恒指曾悉數收復本周一的失地，惟高位有沽壓，恒指再轉跌，午後在外賣平台競爭現轉機的消息刺激好，以美團（3690）為首的外賣平台股拉升大市，恒指最終全日收報25335點，升272點，升穿牛熊分界線。大市成交增至3509億元，連續5日處於3000億元水平，北水轉流入223.22億元。

恒指高開217點，最多升327點，創近一周高位，惟高位有沽壓，恒指升幅蒸發，曾轉跌48點，惟午後美團、阿里巴巴（9988）等重磅股拉升，帶動恒指重拾升勢，全日收報25335點，升272點。國指收報8582點，升83點；科指收報4922點，升92點。

阿里、京東升逾4%

傳午後中國市場監管總局轉載經濟日報《外賣大戰該結束了》評論文章，令市場憧憬內地外賣大戰即將結束，外賣平台股走高支撐大市。即將放榜的外賣巨頭美團大升13.9%，收報90元，為表現最佳藍籌股；另一外賣巨頭阿里巴巴揚4.6%，收報128.9 元；京東（9618）向上4.9%，收報112.4 元，三股合計貢獻大市逾196點。

部分科技股逆市走弱。騰訊（700）下滑1.7%，收報505.5 元；百度（9888)跌0.5%，收報112 元；商湯（020）全年淨虧損大幅收窄58.6%，且下半年EBITDA上市後首次轉正，惟股價仍向下1.6%，收報1.88 元。

泡泡瑪特績後挫22.5%

重要業績股表現不一，農夫山泉（9633）去年純利按年升30.9%，績後獲里昂等大行唱好，股價走高9.3%，收報46.42 元；海底撈（6862）去年少賺跌14%，大跌11.1%，收報14.22 元；另一重點股泡泡瑪特（9992）去年多賺近3倍，LABUBU單IP貢獻超38%營收，惟市場或擔憂其過度依賴單一核心IP，泡泡瑪特績後急跌22.5%，收報168.3 元，惟表現最差藍籌股。

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憧憬戰事結束，油價回落、金價上升。油金股各自發展。石油及相關股走弱，中海油（883）逆市挫3.2%，收報28.5 元；山東墨龍（568）大跌7.1%，收報9.88 元；黃金股則向上，紫金（2899）揚2.2%，收報35.62 元；同系的紫金黃金國際（2259）向上1.2%，收報182.3 元；招金（1818）升4.3%，收報30.2 元。

佳兆業盈喜飆升27.3%

個股方面，長和（001）旗下巴拿馬港口公司，向巴拿馬政府索償金額提升至逾20億美元，長和股價升2.3%，收報60.3 元；佳兆業（1638）發盈喜，去年純利不少於500億元人民幣，由於去年在年度確認境外債務重組收益 ，股價飆升27.3%，收報0.098 元。

陳偉聰：外賣戰平息利好氣氛

東亞證券高級投資策略師陳偉聰表示，中東局勢緩和，特別是美伊關係出現短期和談跡象，市場憧憬戰爭可能會延後，同時伊朗表示霍爾木斯海峽除敵對船隊外均放行，國際油價回落，整體改善了市場氣氛。此外，如果未來外賣平台補貼減少，將有助企業獲利能力改善，屆時短期內對市場有刺激，但需關注細節。他料恒指短期內上試25600點至25700點有阻力。

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1220：美伊停火現曙光，恒指今早高開216點，最多曾升326點，高見25390點。其後升幅逐步收窄，中午收市僅升9點或0.04%，報25072點。成交額1,512.93億元。

科指由升轉跌，半日跌23點或0.48%，報4807點。

科網股個別發展，小米（1810）績後挫3.3%；騰訊（700）跌1.94%；百度（9888）跌2.13%。阿里巴巴（9988）升0.56%；美團（3690）升0.12%；京東（9618）升1.11%。

藥明績後跌近3%

農夫山泉（9633）績後有大行唱好，半日升8.76%。海底撈（6862）去年少賺跌14%，股價半日跌10.38%。藥明生物（2269）績後跌2.95%。

長和（001）旗下巴拿馬港口公司，向巴拿馬政府索償金額提升至逾20億美元，長和中午收報60.3元，升2.29%。

中海油挫3.5% 金股向上

憧憬戰事結束，油價回落、金價上升。中海油（883）挫3.53%；山東墨龍（568）跌2.25%。紫金礦業（2899）則升1.43%、紫金黃金國際（2259）升2.44%；招金礦業（1818）及山東黃金（1787）齊升逾3%；中國白銀集團（815）則升4.39%。

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0930：據報美國已透過巴基斯坦向伊朗遞交一份包含「15點計劃」的全面停火協議，旨在徹底終結美伊衝突；總統特朗普的女婿庫什納（Jared Kushner）與中東特使威特科夫（Steve Witkoff）負責斡旋，將推動雙方停火一個月，以展開談判。消息傳出後，布蘭特期油及紐約期油分別挫6.6%及5.6%。

恒指高開216點，開報25280點。小米集團（1810）低開1.95%，去年第四季經調整純利63.49億元，按年跌23.7%，略勝預期。藥明生物（2269）升1.06%，去年度多賺46.3%，不派末期息。

海底撈（6862）跌4%，去年全年純利跌14%；派末期息38.4港仙，按年跌24.3%。農夫山泉（9633）高開6%，去年全年純利增30.9%；末股息每股0.99元，按年增30.3%。

中國電信（728）去年全年多賺0.5%，末期股0.0908元，按年减少2%，全年派息則為0.272元，按年增4.7%。今早開市跌0.4%。

北水動向方面，周二南下資金淨賣出港股273.61億港元。騰訊控股(700）、泡泡瑪特(9992)、長飛光纖光纜(6869)分別獲淨買入7.5億港元、6.48億港元、4.85億港元；盈富基金(2800)、恒生中國企業(2828)、南方恒生科技(3033)分別遭淨賣出130.71億港元、59.59億港元、59.57億港元。

至於美股，周二再受壓，盤中曾傳出美國計劃向中東增兵，油價重拾升勢，道指曾跌逾400點。其後美伊談判出現積極信號，道指收市跌84點或0.18%，報46124點；標指跌24點或0.37%，報6556點；納指跌184點或0.84%，報21761點；反映中國概念股表現的金龍指數跌0.43%，報6771點。

美國加密法案Clarity Act可能禁止穩定幣發行商僅因客戶持有穩定幣就向其支付類似於「利息」的收益，Circle股價暴跌約20%，Coinbase下跌9.76%。

亞馬遜AWS研發AI代理、Anthropic推出桌面AI工具，或加速辦公室自動化，軟件股大幅下挫，賽富時跌逾6%，Adobe跌逾3%。