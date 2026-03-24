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美股三大指數齊跌 道指跌逾300點 專家稱美股有望迎反彈

股市
更新時間：21:34 2026-03-24 HKT
發佈時間：21:34 2026-03-24 HKT

伊朗方稱未提出任何停火建議，道指跌390點，報45818點；標指跌46點，報6534點；納指跌165點或0.75%，報21781點。

國際油價回穩，紐約期油今日回升4.6％，見每桶92.24美元。

蘋果跌0.28%

蘋果年度全球開發者大會定檔6月8日至12日，料將發布一系列AI功能，AAPL跌0.28%；特斯拉（TSLA）跌0.08%；美光科技（MU）跌0.55%。

美股有望迎反彈

城堡證券股票及股票衍生品策略主管Scott Rubner表示，美股市場創紀錄的空頭頭寸面臨平倉風險，大盤有望迎來反彈，對沖基金和系統性策略基金預計將成為下一波買盤的主力。

他表示，考慮到目前巨大的空倉規模，如果地緣政治緊張局勢緩解，股市反彈條件將非常充分，但他補充稱，這不是號召大家「今天就買入股票」。他表示，接下來可能會出現重新輪動回美股（尤其是大盤科技股）的趨勢，扭轉2026年初轉向國際市場和周期性行業的勢頭。

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