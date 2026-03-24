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中電信去年純利升0.5% 料今年資本開支將按年下降9.2% 將全面擁抱人工智能

股市
更新時間：21:06 2026-03-24 HKT
發佈時間：21:06 2026-03-24 HKT

中國電信（728）公布去年全年業績，錄得纯利331.85億元（人民幣，下同），按年增長0.5%，每股基本淨利潤爲0.36元，每股派發末期股息0.0908元，按年减少2%,全年派息則為0.272元，按年增4.7%。期內，經營收入爲5295.59億元，按年增加0.03%，其中服務收入爲4854.24億元，按年增長0.7%。

今年算力基礎設施投資按年增加26%

中國電信去年資本支出803.64億元，按年下降14.1%。中國電信董事長兼首席執行官柯瑞文表示，預期今年資本開支約730億元，按年下降9.2%，其中算力基礎設施投資將為255億元，按年增加26%，佔總投資的比例將由25%提升至35%；而網絡基礎設施的開支佔比則由2025年的51%下降至41%。

增值稅將為業績帶來短期影響

今年1月起內地上調電訊服務增值稅。柯瑞文說，估計增值稅目調整會對公司短期業績產生影響，部分業務稅率從6%提高到9%。但相信這也反映了集團技術業務發展的趨勢，有助推動公司高質量發展和不斷提高資源投入存量資產的效率。他續指，集團將會將積極發展智算、量子等業務發展，同時通過提質升級傳統業務，以Token經營思路滿足客戶智能化需求，並利用AI手段提升內部運營效率，讓集團達到長遠發展。

對十五五規劃充滿信心 會適度超前建設算力基礎設施

今年是中國「十五五規劃」的開局之年，被問及中電信將如何佈局，柯瑞文說，集團對「十五五規劃」的發展充滿信心，集團將深入實施雲改數轉智慧戰略，全面擁抱人工智能，首先會適度超前建設算力基礎設施，尤其是AI數據中心建設，這將成為未來收入及盈利的主要來源，同時將加強關鍵核心技術攻關，包括算力調度服務平台和量子安全技術等。

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