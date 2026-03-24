農夫山泉去年多賺三成 收益首次破500億 派末期息0.99人幣

農夫山泉（9633）公布去年全年業績，純利158.68億元（人民幣，下同），按年增30.9%；收入525.53億元，按年增22.5%，為首次突破500億；每股基本盈利為1.411元，按年增加30.9%；末股息每股0.99元，按年增30.3%。

毛利率增2.4個百分點

該集團指，毛利率增加2.4個百分點至60.5%，因PET原材料採購價格下降，以及紙箱等包裝物、白糖等原物料採購成本有所下降；毛利增27.7%至318.1億元。

包裝飲用水業務佔收益35.6%

以不同業務看，農夫山泉指，包裝飲用水業務去年恢復增長，收入增17.3%至187.1億元，佔收益35.6%，該集團去年新增湖南八大公山、四川龍門山、西藏念青唐古拉山三個水源地；飲料產品收益佔總收益63.9%，其中茶飲料產品佔41.1%，去年收入增29%；功能飲料產品錄得收益增長16.8%至57.6億元，佔總收益11%。

期內，集團指，其他產品主要包括蘇打水飲料、咖啡飲料、植物飲料等其他飲料產品，及鮮果等農產品，錄得收益13.09億元，按年增10.7%，佔總收益的2.5%。