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海底撈去年少賺14% 派末期息38.4港仙 外賣業務收入翻倍

股市
更新時間：19:16 2026-03-24 HKT
發佈時間：19:16 2026-03-24 HKT

海底撈（6862）公布全年業績，純利40.5億元（人民幣，下同），按年跌14%；收入432.25億元，按年升1.1%；每股盈利0.75元，按年跌13.8%；派末期息38.4港仙，按年跌24.3%。該集團指出，利潤下降主要受翻檯率下降，以及產品、場景等創新模式方面的調整影響。

海底撈餐廳年內新開79家

該集團指，年內海底撈品牌共經營1383家餐廳，其中自營餐廳共計1304家，年內新開79家；加盟餐廳共計79家，年內新開21家，年內自營餐廳轉加盟45家。

期內，有85家自營餐廳因經營表現未達預期主動關停或因商業地標遷移或設施老舊而搬遷，截至去年年底，除海底撈品牌之外，集團運營20個餐飲品牌，共計207家餐廳。

餐廳表現方面，該集團指，2025年自營海底撈餐廳整體翻檯率為每天3.9次，2024年為每天4.1次；全年共接待顧客3.8億次，較上年下降7.5%。

外賣業務成收入重要支柱

外賣業務方面，海底撈指出，外賣業務（含「下飯菜」）在過去一年錄得顯著增長，全年外賣業務收入26.6億元，較上年增長111.9%，實現了「到店+到家」雙輪驅動，從拓品類、拓門店、拓時段、拓渠道四個方面全面增強外賣業務的供給能力，全國已完成超過1200個外賣網點的佈局，與所有主流外賣平台深入合作。集團表示，該業務已成為收入增長的重要支柱，並將在未來助力優質發展。

已實現AI排班

AI運用方面，海底撈表示，堅信數智化技術是支撐未來海底撈多品牌規模化擴張的核心引擎，已經通過AI算法，初步實現了自動排班、智能化要貨及精準庫存管理，降低門店運營管理難度。

展望未來，海底撈公布，將持續提升消費者的用餐體驗，通過深化洞察和感知消費者的需求、不斷提升產品研發能力、不斷精進服務能力，滿足消費者個性化需求；同時全面推進「紅石榴計劃」，通過制度創新、人才引進、管理協同等方式，繼續多元化的經營戰略。

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