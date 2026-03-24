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藥明生物去年多賺46.3% 維持不派末期息

股市
更新時間：18:14 2026-03-24 HKT
發佈時間：18:14 2026-03-24 HKT

藥明生物（2269）去年度盈利49.1億元（人民幣，下同），按年揚46.3%；每股基本盈利1.22元，不派末期息，與2024年度一樣。展望今年，藥明生物將通過戰略投資前沿技術，進一步加強其一體化平台，亦將優化全球產能佈局，以更好地支持客戶。該股績前收報33.88元，升4.6%。

期內，該公司收益217.9億元，按年升16.7%，主要因為成功執行「跟隨並贏得分子」戰略；基於雙特異性抗體和ADC等快速發展的技術平台，集團擴大對生物藥行業提供包括研究發現服務、IND前開發服務，以及臨床和商業化生產服務等服務範圍；集團多個先進技術產生的研究服務收益增長；利用現有及新擴展的產能，包括歐洲生產設施的產能爬坡。

另外，其毛利率高達46%，升5個百分點，主要得益於高利潤率的業務佔比提升、產能利用率提高，以及WBS和數字化舉措帶來的效率提升。至於研發開支約8.5億元，升11.4%。 

藥明生物去年新增209個綜合項目，令綜合項目總數達945個，另通過「贏得分子」戰略新增23個外部項目，包括6個臨床後期項目，進一步加速其增長動能 。截至去年底，該集團的臨床後期及商業化生產業務的項目數量分別增長至74個及25個。

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