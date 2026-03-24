小米第四季經調整純利跌24%略勝預期 未來三年AI投入至少600億

小米集團（1810）公布2025年第四季業績，期內收入1169.17億元（人民幣，下同），按年升7.3%，略勝市場預期的1165.8億元；經調整純利63.49億元，按年跌23.7%，亦略勝預期的60.7億元。集團表示，上季面臨存儲成本大幅上漲、行業競爭加劇等逆風，但業務仍保持韌性，總收入創歷史新高。

手機業務受壓 出貨量跌11.6%

手機業務方面，第四季手機收入443.39億元，按年跌13.6%，受出貨量按年減少11.6%至3770萬部影響，智能手機平均售價（ASP）亦下降2.2%至1176元。

全年經調整淨利潤增44% 汽車業務首錄盈利

全年業績方面，集團收入4573億元，按年增長25%；經調整淨利潤391.7億元，增長43.8%。智能電動汽車及AI等創新業務成為增長亮點，分部收入1061億元，按年大增223.8%，其中智能電動汽車收入1033億元。該分部毛利率24.3%，按年提升5.8個百分點，並首次實現經營收益轉正，錄得9億元盈利。

小米汽車全年交付41.1萬輛 今年目標55萬輛

小米汽車全年交付41.1萬輛，第四季度交付14.5萬輛。集團訂下2026年目標，全力衝刺交付55萬輛。

手機×AIoT分部收入增5.4%

手機×AIoT分部全年收入3512億元，按年增長5.4%。其中智能手機收入1864億元，跌2.8%；IoT與生活消費產品收入1232億元，增18.3%，受惠國家補貼及智能大家電、平板等產品帶動；互聯網服務收入374億元，增9.7%，主要由廣告業務貢獻。

研發開支增38% 未來三年AI投入至少600億

研發方面，去年研發開支331億元，按年增長37.8%，研發人員達25,457人，創歷史新高。過去五年累計研發投入達1055億元，集團預計未來三年AI領域投入至少600億元。集團又預期，2026年起未來五年累計研發開支將超過2000億元。