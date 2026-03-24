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蜜雪去年多賺33% 績後抽升8% 張紅甫卸任CEO 轉為聯席董事長

股市
更新時間：15:19 2026-03-24 HKT
發佈時間：15:19 2026-03-24 HKT

蜜雪集團（2097）去年多賺33.1%至58.9億元（人民幣，下同）；收入335.6億元按年增長 35.2%，均勝市場預期。

業績公佈後，蜜雪集團午後抽升8%，最新報348.6元。

加盟及服務收入增28%

按業務劃分，商品和設備銷售的收入由2024年的242億元增加35.3%至2025年的327.66億元。加盟和相關服務的收入由2024年的6.2億元增加28%至2025年的7.93億元，該增加主因門店網絡擴張。

商品和設備銷售的毛利率由2024年的31.2%下降至2025年的29.9%，主要是由於收入的結構變化及若干原材料採購成本的上升。至於加盟和相關服務的毛利率由2024年的80.4%上升至2025年的82.6%，主要由於加盟門店網絡持續擴張，從而增強了規模經濟效益。

截至2025年底，蜜雪在中國擁有55,356間門店，較2024年底的41,584間增加33%；不過境外門店由前一年的4,895間，減至4,467間，減幅約8.7%。

CFO張淵轉任首席執行官

另外，該公司又宣布，張紅甫獲委任為聯席董事長，並繼續擔任執行董事；同時，為投入更多時間聚焦於集團長期可持續發展的戰略方向，張紅甫已卸任首席執行官。他將繼續參與集團重大決策，並在集團的戰略、文化、公益、創新等關鍵領域發揮核心領導作用，為集團的長期、穩健發展提供持續支持。

同時，張淵獲委任為首席執行官，並將不再擔任執行副總裁及首席財務官。
 

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