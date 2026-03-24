老鋪黃金擬積極境外拓展 日本市場如常推進 內地門店優化為主 

老鋪黃金（6181）去年新增10家門店，優化和擴容9家門店，新增門店分別位於香港、新加坡、北京、上海等城市或地區。老鋪黃金董事長兼總經理徐高明出席業績會時表示，今年公司對內地新門店擴張計劃持保守態度，今年主要以優化門店為主，如目前在上海5家店中已有4家簽訂了優化協議，而境外門店拓展計劃將會更積極，現時公司已在香港、澳門、新加坡、馬來西亞、日本、韓國和泰國等國家和地區進行前期接觸，只要符合品牌定位，就會於當地推進新門店拓展。

他續指，公司的國際化進程正按既定戰略推進，過程中主要關注產品能否滿足境外消費者需求和能否在市場上保持競爭優勢等。他透露，對日本市場拓展亦在如常進行當中，沒有過多考慮政治因素，相信世界人民都是熱愛和平。

承諾融資資金僅用於企業發展

談及融資計劃，徐高明說，公司每一次融資目的都是支持主業發展，90%資金用於足金材料採購，並承諾公司的融資的資金僅用於企業發展需要，將按既定的程序做好公示。他同時強調「公司不需要資金發展時，將不會做任何包括信貸或股權等在內的方式進行融資」。

持續優化產品、渠道和客戶管理

近期國際金價出現下跌。徐指出，在金價下行時，挑戰的是企業的應對能力和品牌溢價能力，包括企業在順境或逆境的規劃、品牌力、產品力、客戶力和渠道銷售，相信公司憑借現今自身品牌能力、產品真實價值和審美，以及獨特的客戶體驗和售後服務等，有能力應對金價波動。他還指出，後續將持續優化產品、渠道和客戶管理，特別是加強高客（高端客戶）管理能力和品牌勢能，以維持業績的增長。

不與國際珠寶品牌比拼高級珠寶

資料顯示，老鋪黃金消費者與國際奢侈品牌人群高度重合。徐高明表示，「清楚了解高級珠寶不是公司的弱項，意味著公司是賺不到認知以外的錢」，所以公司不與國際珠寶品牌比拼高級珠寶，而是專注黃金領域。他說，自身競爭優勢的是10萬元以下基本款黃金飾品，而且在這條線上尚未遇到能形成競爭壓力的對手，將會繼續深造該定位。

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