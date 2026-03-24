中東市場佔全球業務20% 佐丹奴：目前未受地緣政治影響

中東局勢動盪，佐丹奴（709）行政總裁Colin Currie指出，中東市場約佔全球業務的20%，集團於該地區擁有約144間門店，主要集中於阿聯酋及沙特阿拉伯，目前業務未受地緣政治影響，海灣阿拉伯國家去年下半年收入更按年增7.8%。

談及中東戰爭帶來的成本影響，執行董事陳嘉緯表示，油價快速上漲，船公司附加費增加導致相關成本上升5%至10%，但得益於公司已提前完成大部分貨物運輸，當前庫存充足且較上年增加9天，整體毛利暫未受顯著衝擊。他强调，員工安全與福祉為首要考量，暫無因局勢惡化而進行業務撥備的計劃，但會持續密切關注事態發展。

陳嘉緯又指，面對潛在的成本上升壓力，為維持毛利水平，不排除適當提升產品價格的可能性，但核心策略將聚焦於產品組合優化，令消費者感知產品價值與價格的匹配。

續推進「數位先導」策略

對於香港市場整體環境，Colin Currie指，儘管面臨本地消費者北上購物、部分國際品牌撤店等挑戰，集團仍持謹慎樂觀態度，將繼續推進「數位先導」策略，料2026年全年核心業務可獲得3%至5%的增長，利潤增長速度亦將快於收入增長。

值得關注的是，集團正推進香港市場「Giordano 2.0」重塑計劃，陳嘉緯指，目前在港擁有48間門店，約30間逐步完成2.0模式的改造，同時計劃進駐此前未覆蓋的購物中心，吸引年輕消費群體，而其中位於皇后大道中的重裝修門店將以「Giordano Ladies」於4月中重新開業。

去年盈利2.17億元增0.5%

佐丹奴2025年全年盈利2.17億元，按年增0.5%。擬派發末期股息每股6.4 仙，較2024年度的6仙，按年增6.7%。末期息連同中期息每股派7.5仙，全年度派息率103.7%。全年核心業務收入與去年持平，其中線上業務銷售按年升9.9%，由「數位先導」策略帶動。

佐丹奴指，⁠香港及澳門去年度下半年收入表現向好，尤其10月及11月，帶動全年收入整體下跌幅度收窄至1.4%；其中Giordano Ladies下半年在香港銷售額大增8.1%，上半年則增長約1.8%。港澳地區線上業務在下半年大幅增長40%，加上上半年的按年持平，令全年香港及澳門線上銷售按年增長18.2%。

此外，在海外地區下半年收入增長亦優於上半年：泰國和海灣阿拉伯國家合作委員會（GCC）下半年收入分別增長9.6%和7.8%，相對上半年則分別下跌0.8%和增長1.9%，馬來西亞亦由上半年收入增長持平，到下半年錄得5.3%增長。