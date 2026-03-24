特朗普TACO港股超賣後反彈 戰事下整體跌勢未改｜古天后

3月24日，部份時間有陽光，日間相當溫暖。美國總統特朗普又TACO，本來話要炸伊朗啲發電廠，突然宣布攻擊行動押後5天，戰事略為緩和，美股周一報復式反彈。道指最多曾升逾千一點，國際油價一度倒插超過14%。不過，伊朗方面否認與美國展開談判，伊斯蘭革命衞隊空天部隊司令穆薩亦稱當前戰鬥將持續進行。伊朗外交部發言人亦表示喺過去24日衝突中，伊朗並未與美國進行任何談判，消息令美股升幅大為縮窄。道指大幅高開226點後，升幅曾擴大至1135點，高見46712，收市道指升631點或1.38%，報收46208；標指升74點或1.15%，報收6581；納指升299點或1.38%，報收21946。重磅股中，Tesla收市反彈3.5%，亞馬遜升2.4%，Nvidia升1.7%。

紐約期油一度急跌14.11%，低見84.37美元，收市跌幅收穿庄10.28%，報88.13美元，今早於亞洲時段則重上90美元。不過噚晚油價急布蘭特期油一度大冧14.43%至96美元，收報99.94美元仍挫10.92%，帶動美國航空、達美航空及聯合航空錄介乎2.7%至4.5%升幅。3M攀升3.8%，為升幅最大道指成份股；UnitedHealth跌2.2%，為表現最差道指成份股。戰事緩和，現貨金曾跌8.75%，斯低見4099.17美元，其後急彈至4406.87美元收市。瑞銀行政總裁Sergio Ermotti於彭博電視訪問中稱，能源價格依然高企一段時間，對供應鏈構成通脹壓力。客戶尚在消化中東局勢全面影響，整體而言仍保持冷靜，資產配置上未有重大變化。國際油價大幅回落稍為緩和通脹憂慮，美國10年期債息曾倒跌7.91個基點，至4.3005厘，對息口較敏感嘅2年期債息大降10.2個基點，至3.792厘。加密貨幣「一哥」比特幣最多反彈6.5%至71782美元。美滙指數一度回落0.77%至98.88日圓漲0.76%至158.02兌每美元。日本財務省負責國際事務的副大臣三村淳揚言，將視乎需要採取一切措施應對市場投機性波動，原油市場投機性波動正影響滙市走勢。

島型底頂部25121為升跌關鍵

昨日港股反覆走軟，因中東戰事持續，特朗普曾於周末發最後通碟，威脅伊朗若不開放霍爾木茲海峽，將猛烈攻擊當地石油設施，消息刺激紐約期油價格重上100美元，但同時亞洲區內股市急跌，港股低開低走，恒生指數一度跌逾千點，最終收市跌894點或3.54%，報收24382。不過情況於夜期時段幅扭轉，特朗普又指過去兩日與伊朗領導人進行建設性對話，固此推遲對伊朗嘅軍事行動，特朗普TACO刺激美股急速反彈，港股於ADR及夜期時段重返二萬五水平，今早黑期則於24900水平徘徊，料今早大市高開反彈。不過昨日恒生指數遺下24789-25121巨型下跌裂口，而今早大市料以上升裂口跳升高開，以上升裂口回補昨日部份下跌裂口，技術走勢上將出現一個島型底，島型底頂部25121為後市升跌關鍵，而此水平剛好為250日線之所在。

美伊戰爭未完 市況反覆料維持

雖然目前中東戰事有所緩和，但實際上戰事仍未結束，紐約期油亦處於90美元水平附近，遠較美伊戰爭開打前，紐約期油於60-65美元高出近五成，如石油供應無法回復正常水平，油價持續高企，仍會對通脹構成威脅，並拖累全球經濟表現，對股市帶來壓力。預期喺美伊戰爭未正式結束，各地股市、油價及金價仍會受相關消息影響，但港股昨日急跌再於ADR急彈，反覆表現將維持一段時間。短線反彈料25150-25250有一定阻力，下一阻力為25450/25650，大市除非能重返26000水平之上，突破下降軌並修復所有移動平均線，方能扭轉弱勢。而短線首個支持為昨日跌裂口頂部約24750，下一支持為24450，下方較大支持為24000-24200，一旦跌穿24000，跌勢將加劇，下方支持為23600。不過以月波幅計算，本月波幅已達2200點，有人估計本月高低位已見，短線技術超賣反彈，但整體跌勢未扭轉。

古天后