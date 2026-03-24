特朗普再引股市震盪 發帖前突現47億異常期貨大單 交易員怒轟：有人瞬間暴富

美國總統特朗普在社交平台的發文，往往能夠影響全球金融市場波動，他周一便發文指美國與伊朗近日舉行了「富有成效」的對話，令美股及貴金屬市場集體上漲。不過，除了其帖文內容備受市場關注，今次在他發文前15分鐘，原油及美股期貨市場突然湧現高達近6億美元（折合約47億港元）的神秘交易，在特朗普發帖後的一瞬間獲利豐厚，引發華爾街交易員強烈質疑事件不尋常，怒轟「有人就這樣突然變得非常富有」。

據《金融時報》及CNBC報道，布蘭特（Brent）及紐約期油（WTI）市場在紐約時間早上6時49分至6時50分之間，突然出現一波異常活躍的交易行情，約有6,200張期貨合約易手，名義價值高達5.8億美元。同時，追蹤標普500指數的期貨價格在原油交易完成後隨即上漲，該時段內的成交量也顯著放大。

原油市場下跌

追蹤標普500指數的期貨價格上漲

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買美期、沽期油大賺

隨後，大約過了15分鐘，特朗普在其社交平台Truth Social發文表示，美國與伊朗近日舉行了「富有成效」的對話，並宣佈暫停對伊朗發電廠及能源基建的打擊計劃。消息一出，風險資產集體反彈，標普500期貨在開市前急升逾2.5%；相反，紐約期油價格急挫近6%。這意味在6時50分買入大量美股期貨，並同時賣出原油期貨的投資者，在短短幾分鐘內已獲得可觀收益。

特朗普發文表示，已與伊朗近日舉行「富有成效」的對話

這些在股市與原油期貨市場同時出現的成交量異常，引起交易員高度關注，特別是當時市場並沒有明顯消息面催化因素。再加上，清晨時段的期貨市場流動性通常較低，這導致短暫的買賣波動比正常交易時段更為明顯。

近期屢現精準大額交易

事實上，多間對沖基金指出，近月在美國政府發布官方公告前，已多次出現類似的大額交易，包括早前預測市場Polymarket上，一系列押注準確預測美國襲擊伊朗及委內瑞拉的時機。有投資組合經理表示，這些大額且時機精准的交易已在投資者中引發「一定程度的挫敗感」。

另外，一名擁有25年經驗的對沖基金投資組合經理直言，「直覺告訴我，這極度不尋常。」他表示，在星期一早上，沒有重要數據公佈，也沒有聯儲局官員發言。在一個沒有事件風險的日子出現如此龐大的交易，而有人就這樣突然變得非常富有。

面對外界對官員可能利用內幕消息牟利的質疑，白宮發言人Kush Desai表示，特朗普及特朗普政府官員的唯一焦點，是為美國人民謀求最佳利益。她亦強調，白宮絕不容忍任何政府官員非法利用內幕消息牟利。任何在沒有證據下暗示官員參與此類活動的說法，都是毫無根據且不負責任的報道。

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伊朗斥美假新聞操縱市場

值得注意的是，伊朗國會議長Mohammad-Bagher Ghalibaf同日在稍後時間在社交平台X發文，否認華盛頓與德黑蘭之間曾進行任何談判，並斥責美方利用假新聞操縱金融和石油市場，以擺脫美以陷入的困境。伊朗的否認隨即令全球股市升幅收窄，能源市場再度出現買盤。

Energy Aspects衍生工具主管Tim Skirrow認為，雖然當時的交易量確實高於預期，但並不算過度異常，很難將這些線索完全串聯起來。他指出，近周已有大量資金流入布蘭特原油期貨與期權市場，在幾乎所有人都持有多頭部位的情況下，這種劇烈的價格波動幾乎是必然的。美國證券交易委員會（SEC）及芝加哥商品交易所（CME）均拒絕就事件置評。

除此之外，一位大宗商品交易員更表示，若以戰前本就高度活躍的原油市場成交量來衡量，周一的原油期貨賣單規模並不算巨大，但他們注意到歐洲天然氣基準價格TTF在大致相同時間也出現了劇烈波動。

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