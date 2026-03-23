恒地去年基礎盈利60億 李家傑李家誠指樓市受惠專才來港 The Henderson出租率95%

恒基地產（012）去年基礎盈利60.63億元，合併收入達661億元。恒地主席李家傑及李家誠表示，香港繼續吸引大量企業前來上市集資，加上政府積極推動多項政策促進經濟，包括加速發展北部都會區、輸入專才及發展香港成為國際教育樞紐等，相信本港經濟將更添活力，本地樓市亦可望因而受惠。

核心基礎盈利升6%

恒地派末期息每股0.76元，按年減少42%；全年共派1.26元，減少30%。該集團解釋，由於近期中東局勢帶來許多經濟不明朗因素，即使該集團在近半年銷售住宅樓宇的進度理想，但審慎理財起見減派息。去年恒地基礎盈利60.63億元，按年下跌38%，主要由於前一年度政府收回一些新界土地，以及出讓北⾓港匯東權益，而錄得巨額收益，如撇除有關一次性因素，其核心基礎盈利為53.97億元，按年升6.3%。

今年推8發展項目 供應4700伙住宅

期內恒地收入257.41億元，按年增加2%，連同合營及聯營公司的合併收入661.24億元，減少3.4%。本港物業發展合併收入為152.12億元，增長23%。該集團指，截至去年底，香港及內地未入帳的自佔物業銷售金額共127.84億元，當中約104.36億元銷售金額預計今年入帳；加上今年至今，在香港及內地自佔物業銷售總額約50.39億元後，全年入帳金額增至148.3億元。

恒地計劃於今年在本港推售8個發展項目，連同尚餘存貨，在本港預計有約4700伙，涉約230萬平方呎自佔住宅樓面面積，以及辦公及工業樓面面積約18萬平方呎可於今年出售。

零售生意額回升 寫字樓租賃初現回穩

去年租金總收入69.16億元，按年上升1%，收租物業平均出租率93%。恒地指，本地居⺠消費意欲逐步改善，加上訪港旅客人數增加，為本港零售市道帶來支持，該集團零售物業組合出租率維持高⽔平，而部分核心項目租戶整體生意額亦回復增⻑。 至於香港寫字樓租賃市場，恒地指初現回穩跡象，當中位於核心區域的甲級商廈，受惠於本港招股集資活動增加，以及股票市場氣氛好轉，吸納量及租金均有所回升。

Central Yards獲多間跨國企業洽談

恒地指出，The Henderson出租率目前已達95%；而中環海濱項目Central Yards建築進展良好，第⼀期商場及寫字樓預計將於今年第四季申請入伙紙，並於2027年入伙，目前逾70%面積已獲⼀家金融機構簽約承租，其餘樓面亦獲多間知名跨國企業積極洽談。恒地料經常性租金收入將進⼀步提升。

土儲方面，恒地指出，該集團在新界擁有土地儲備約4050萬平方呎，繼續為全港持有最多新界土地的發展商，亦有多個已購入全部業權或達致相關強拍申請門檻的市區舊樓重建項目，預計可提供自佔樓面面積合共約160萬平方呎，土地資源充裕，足供未來數年發展之用。

另外，李家傑及李家誠表示，今年是恒地成立50周年，至今已累積豐富經驗及雄厚財政實力，今後「定將傳承半世紀追求卓越之優良傳統，為下⼀代締造更能啟發創意、孕育夢想及拓展視野之廣闊天地。」