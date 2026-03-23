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中石化稱戰爭時間長於預期 次季成品油市場「保供無虞」 表明不採購伊朗原油

股市
更新時間：17:38 2026-03-23 HKT
發佈時間：17:38 2026-03-23 HKT

中東戰局擾亂全球能源供應鏈，中石化（386）副董事長趙東表示，戰爭時間長於預期，但集團第二季即4、5月的成品油市場保供無虞，正積極採購沙特經亞丁灣港口出口原油資源，同時拓展非中東地區資源採購，且表示出於法律風險考量不採購伊朗原油。

生產方面，趙東指3月份公司僅對加工量進行5%左右的輕微調整，同時對煤化工「開足開滿」， 優先保障成品油供給。談及油價調整，趙東表示，成品油價格遵循發改委《石油價格管理辦法》，每十個工作日進行評估，亦遵循「兼顧價格公式與群眾承受力」的原則，屬於合理適度調整。

對於市場關注的油價波動，趙東表示，油價維持100美元以上的時長取決於戰事發展，動盪導致運保費及成本提高，公司將通過產業鏈協同化解成本壓力。他續指，現時確有一批裝船的油輪無法靠港管理，但強調這部分佔比很少，且主要來自聯合石化透過第三方代理進行的市場化運作。

頁岩油方面，董事長侯啟軍表示，未來潛力很大，將集全集團之力攻克頁岩油發展，把資源轉化成產量。

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期內，中石化純利324.76億元（人民幣，下同），按年跌33.6%；營業收入2.78億元人民幣，按年跌9.5%；末期息按年減少20%至0.112元；每股基本盈利0.268元，按年減少33.7%。

集團公布，經營收益為486.08億元，按年跌31.2%，主要歸因於油價下跌，公司原油和石化產品價格持續走低導致庫存減利，境內汽柴油銷量和價差下行，以及化工品毛利下降。

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