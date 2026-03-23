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國藥稱今年沒大規模關店計劃 健康消費已成剛需

股市
更新時間：14:30 2026-03-23 HKT
發佈時間：14:30 2026-03-23 HKT

國藥控股（1099）在過去一年半收縮約2,000家直營店，副總裁兼董事會秘書吳壹建表示，今年沒有大規模關店計劃，仍是提質增效的一年。他又指，目前國大藥房與SPS+藥房總規模穩定在約1萬家，將全面聚焦社區健康服務與醫院周邊處方外流核心場景。

去年門店減少1,348家

集團公布，截至去年底，國大藥店門店數量為8,221家，較上年同期淨減少1,348家；專業藥房門店數量為1,461家，較去年同期減少183家。

關於人口老齡化，董事兼總經理趙炳祥表示，未來15年每年將有約700萬人進入退休階段，剛性醫療需求持續釋放，成為醫藥市場最確定的增長動力。他又指，居民健康意識與支付能力同步提升，人均衛生支出佔可支配收入比重至15.6%，健康消費成為剛需。

展望未來，趙炳祥預計，2026年整體市場將以平穩為主，呈現穩中有升、結構優化的態勢。他續指，將深耕網絡優勢，持續優化分銷與物流體系，擇優開展併購整合，同步清理低效資產與非核心業務，確保經營發展平穩有序。

去年多賺1.5% 派息增近15%

國藥控股公布截至去年底年度業績，純利71.55億元（人民幣，下同），按年升1.5%；每股盈利按年升1.3%至2.29元，派末期股息0.69元，按年增14.7%。

期內，收入5,751.68億元，按年跌1.6%，主要是由於集團醫藥分銷、器械分銷業務收入和其他業務分部收入下降所致；毛利率按年跌0.32個百分點至7.25%。
 

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