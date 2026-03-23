油價高企通脹壓力升 對後市不利｜古天后

3月23日，大致天晴，日間相當溫暖。中東戰事持續，由於霍爾木茲海峽變得危險，能源供應受威脅，油價高企下令市場對通脹重燃憂慮，各國央行上周議息，美國聯儲局保持息率不變，不僅暫時未能減息，更暗示若油價持續高企，有加息可能，交易員將估計今年僅減息一次，轉而將今年10月加息機會上調至50%。全球債市遭拋售，債息急升，英國10年期債息升穿5厘，政府借貸成本急升至2008年金融危機以來最高峰。

歐央行4月加息可能性逾50%

市場對英國貨幣政策預測有分歧，摩通估計英倫銀行將於4月及7月各加息一次，每次0.25厘，原本預期今年維持利率不變。另外，歐洲央行周四議息後維持利率不變，但德國央行行長納格爾稱，若物價壓力進一步增加，歐央行4月可能需考慮加息；投資者目前預計，歐央行在4月下次會議加息的可能性超過50%。

美聯儲方面，負責銀行監管嘅聯儲局副主席鮑曼稱，仍支持局方今年底前減息三次，並料美國經濟今年將保持強勁增長，但關注伊朗戰爭帶來影響。聯儲局理事沃勒稱，由於2月意外出現就業職位流失，原本佢主張減息；但不斷加劇嘅石油衝擊，以及通脹威脅升溫，喺伊朗戰爭影響變得更加明朗之前，需採取更審慎立場。

與此同時，特朗普表示「我們可以與伊朗對話，但我不想要停火」。路透引述華府官員稱，美國正向中東增派數千名海軍陸戰隊員及水兵。特朗普抨擊北約盟國對美國及以色列針對伊朗的戰爭缺乏支持，稱這些美國長期盟友為「懦夫」。美國向中東增派海軍陸戰隊員，令市場揣測美國或為地面戰作準備，市場認為戰事比先前預期拖得更耐。美股上周五顯著下跌，道指盤中曾跌652點，低見45369，收市跌443點或0.96%，報收45577；標指跌99點或1.51%，報收6506；納指跌443點或2.01%，報收21647。

港股料續下試低位尋找支持

港股上周四結束反彈後，連跌兩個交易日，恒生指數周五跌223點，盤中一度低見25121，逼近250日線水平，收市報25277，按周跌188點。不過至夜期時段，美國繼續下跌，拖累夜期及ADR顯著跌穿250日線，失守25000水平，報收24725，今早黑期亦於25700水平徘徊，預料今早港股裂口低開，以周五收市價計，開市將遺下逾400點下跌裂口，即一開市24700-25000水平牛證重貨區被回收，將涉及逾3000張期指。料本周各地股市仍會受中東戰市所困擾，目前美國或伊朗雙方，均擺出一副唔怕持久作戰嘅強硬姿態，暫時未有重返談判桌意圖，估計環球股市短期仍承壓，港股當然不能獨善其身。

本周港股估計將繼續下試低位尋找支持，目前下降通道底部剛好於24600水平附近，剛好為目前牛證重貨區底部，料恒指觸及此水平短線會有反彈，不過上方阻力重重，而25900-26200為近三個月大型成交密集區，相信反彈至此水平阻力甚大。至於今日開市裂口逾400點，估計24600-24700水平或有反彈，回補部份下跌裂口，但回補半個裂口至24900左右，留意能否企穩。如三個交易日內能回補整個下跌裂口重返25100水平，剛好為250日線所在，如未能企穩於25100水平之上，則反彈完成，25200為50周線，料本周重大阻力所在。

古天后