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韓股今早曾跌逾6% 相關ETF上周錄資金流入 券商撐牛市基本面未變

股市
更新時間：10:10 2026-03-23 HKT
發佈時間：09:49 2026-03-23 HKT

美伊戰爭進入第四周仍未有緩和跡象，亞太區股市再迎震盪，其中韓國KOSPI指數今早一度重挫逾6%，低見5409點；暫報5511點，續跌約4.7% 。此外，韓國綜合股價指數200期貨（KOSPI 200）於開盤18分鐘曾跌逾5%，觸發熔斷機制，程序化交易暫停5分鐘。不過，有分析認為，韓國相關ETF在此輪震盪中整體呈現資金淨流入態勢，並預期韓股牛市基本面未變。

今年至今仍升近30%

雖然本月韓股雖然回落，但今年至今仍升近30%，幾乎跑贏全球主要指數。本港和內地大部分投資者未能直接買賣韓股，令交易所買賣基金（ETF）成為部署韓國資產的核心渠道。

本港ETF發行商南方東英向本報表示，在此輪震盪中，韓國相關ETF整體呈現資金淨流入態勢，並引述數據指旗下南方東英SK海力士每日槓桿（2x）產品（7709）和南方東英三星電子每日槓桿（2x）產品（7747）3月初至上周四（19日）分別錄得總淨流入70億元和40億元，交易近期確有成所上升，隨著強勁的資金流入，市場解讀這次波動解為建倉機會。

南方東英：三大核心因素仍在

據彭博截至3月5日數據顯示，全球追蹤韓國的槓桿ETF年內淨流入已達44億美元，有望創單季新高，年初至3月初，全球透過ETF流入韓國市場的資金淨流入規模已超60億美元。

南方東英指出，當前中東局勢是韓國股市最大不確定因素，但支撐韓股牛市的三大核心因素依舊存在，包括半導體超級周期、企業盈利的持續上調，以及政府推動的股東友好型監管改革。光大證券國際證券策略師伍禮賢則表示，三星和海力士作為韓國綜合指數前兩大權重股，預期將繼續受惠AI發展帶來的長期利好，繼而帶動指數後市仍有上升機會。
 

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