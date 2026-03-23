恒指半日挫近900點 友邦滙控領跌 黃金股集體暴跌 新能源車股逆市造好｜港股午市

美伊戰爭踏入第四周，目前仍未有緩和跡象，市場避險情緒高漲。恒指今早低開488點後，跌勢持續，最多曾跌881點，低見24396點，截至中午收報24402點，跌875點或3.46%，半日成交1,923.75億元。科指方面，中午收報4721點，跌151點或3.1%。

吉利及比亞迪逆市向上

藍籌股普遍下跌，友邦保險（1299）半日跌逾7%，連同滙控（005）及阿里（9988）分別跌4.2%及3.6%，為領跌恒指最主要股份；相反，僅兩隻股票錄得升幅，分別為吉利汽車（175）升4.2%至20.34元；以及比亞迪（1211）升0.67%至104.5元。有機構認為，國際油價持續走高，有望加速新能源車訂單及銷量回暖。

另一方面，中國宏橋（1378）成表現最差藍籌，其公佈去年業績差過市場預期，截至中午跌11.7%至30.46元。在金價急跌下，黃金概念股亦集體下跌，當中赤峰黃金（6693）復牌暴跌近25%；靈寶黃金（3330）跌近15%；老鋪黃金（6181）跌10.7%；山東黃金（1787）跌8.7%；紫金礦業（2899）跌5.3%。

內險股全線下跌 國壽跌逾7%

除了資源股外，內險股亦全線下跌，中國人壽（2628）跌7.46%；中國平安（2318）跌5.99%。消息面上，有指近日有中小保險公司因償付能力新政減倉，並可能是A股市場波動主要原因之一。

個股方面，巨星傳奇（6683）一度升14%，中午收盤升逾10%，主要因周杰倫最新專輯《太陽之子》將在3月25日全球數字發行。此外，雅迪（1585）去年純利預計逾29億，加上有分析指油價衝擊，或許會成為亞洲兩輪車電動化的一個關鍵節點；雅迪中午收市升10%至12.07元。

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美國總統特朗普警告伊朗48小時開放霍爾木茲海峽，否則會採取軍事行動，中東局勢再度升溫。有分析指，霍爾木茲海峽尚未有任何恢復正常運作跡象，加上港股短期內仍處於反覆向下格局，恒指有機會跌穿25000點。

騰訊旗下微信推「ClawBot」插件

恒指今早低開488點，報24789點。科網股普遍受壓，騰訊（700）旗下微信推出微信「ClawBot」插件，支持接入OpenClaw，惟股價開市跌2%；阿里（9988）股價亦跌2.3%；將於本周放榜的美團（3690）及小米（1810）分別跌1.7%及0.9%；京東（9618）則跌1.9%。此外，百度（9888）旗下DuMate正式上線，為內地首個國產企業級龍蝦產品，惟股價跌逾4%。

赤峰黃金獲紫金入股成大股東

個股消息中，赤峰黃金（6693）獲紫金入股成單一最大股東，惟股價急跌近19%。赤峰黃金單一最大股東李金陽將出售2.4億股A股，總代價約100億元人民幣；同時，集團配售3.11億股予紫金黃金，認購價每股30.19元，較停牌前收市價30.19元折讓逾28%，總代價約93.86億元。完成後，李金陽將出清所有持股。

其他黃金相關股亦見受壓，其中紫金（2899）跌逾5%；同系紫金黃金國際（2259）跌2.3%；山東黃金（1787）跌4.5%；招金（1818）亦跌4.3%。

梁杰文：暫看不到利好港股消息

宏高證券投資經理梁杰文表示，目前外圍局勢較差，近期藍籌業績表現也不理想，暫時看不到利好港股的消息，對後市展望保守，預計恒指或會跌穿25000點，且反彈力度偏弱。

曾永堅：短期仍處反覆向下格局

香港股票分析師協會副主席曾永堅表示，霍爾木茲海峽尚未有任何恢復正常運作跡象，港股短期內仍處於反覆向下格局，恒指後市若跌穿25000點心理關口，下個關鍵支撐位將在24500至24600點。他續指，市場憂慮中東局勢持續惡化會引發連鎖反應，包括能源供應危機、石化產業鏈中斷，甚至美國聯儲局可能重啟加息。

他還說，內地經濟問題主要被樓市拖累，特別是消費信心嚴重受損，即使人行降準或減息，最多只能為內地股市和香港股市帶來曇花一現技術性反彈，無法扭轉市場對中國經濟前景的悲觀預期。

美團及小米本周公佈業績

另一方面，今周將迎來美團（3690）及小米（1810）重磅股業績。曾永堅表示，騰訊（700）和阿里巴巴（9988）作為市場最寄予厚望的科技股，其平淡或欠佳的業績表現已令市場失望，雖然接下來還有美團和小米等科技股公布業績，但市場對它們並未抱太大期望，意味着即使個別公司業績略超預期，也難以改變整體港股走弱的趨勢。

梁杰文則指出，若其後出爐的藍籌股業績欠佳，將會令現時港股雪上加霜。此外，老鋪黃金（6181）、泡泡瑪特（9992）及蜜雪集團（2097）等新消費股，以及建行（939）及工行（1398）等內銀股，亦於今周派發成績表。

外圍方面，G7外長會議將於本周四和五舉行，以尋求外交途徑解決中東衝突；同時最新美國初請失業金、3月製造業和服務業PMI指數將於本周內陸續公布。

