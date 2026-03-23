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績優高息股實戰攻略｜唐牛

股市
更新時間：09:02 2026-03-23 HKT
發佈時間：09:02 2026-03-23 HKT

太興（6811）上周五在中午時段公佈全年業績，午後一度急插至1.07元，跌幅達7%，其後跌幅收窄至3.5%收市。

「明明業績表現同盈喜內容差不多，點解都會急跌嘅？」相信最大原因同派息有關。事緣太興之前兩個年度，分別因為踏入35周年及上市5周年派發特別息，以感謝股東一直以來的支持，最新業績則未見派糖，部份股東或因此沽貨離場。

現價息率逾7厘

不過，集團末期息倍增至5仙，全年計共派8.5仙，現價計息率達7.4厘，以一隻績優股來說絕對吸引。碰巧上周五低位，換算股息率達8厘，可能是吸引資金低撈的誘因。現階段市況風高浪急，未入場的戰友，不妨吼實呢個水平，分段吸納博財息兼收。

唐牛

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