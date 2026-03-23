中東局勢升溫 本周重點關注重磅股業績和中國兩大論壇｜一周前瞻

中東戰局正持續升溫，霍爾木茲海峽尚未有任何恢復正常運作跡象，預期本周中東戰局仍是影響全球金融市場走勢的重要因素。除此之外，本周還將迎來中國發展高層論壇和博鰲亞洲論壇、及G7外長會議等重要金融事件，同時小米（1810）、美團（3690）等重磅股業績亦即將出爐，市場正期待相關事件或業績能為港股後市帶來方向。

小米美團重磅股業績將出爐 兩大論壇召開

本周將踏入「超級財報周」，小米將於本周二（24日）公布去年全年業績，市場重點關注小米汽車的業績表現及小米未來的AI、新車、新手機等的規劃。另一重磅股美團將於本周四（26日）放榜，早前阿里巴巴受即時零售投資拖累的業績欠佳，令市場尤其關注美團在該方面業績的最新情況。老鋪黃金(6181)、泡泡瑪特(9992）、蜜雪集團(2097)等新消費股和建行（939）、工行（1398）等內銀股的業績亦將在本周公布。另外，一連兩日的中國發展高層論壇昨天已開鑼，而金融盛事博鰲亞洲論壇亦會隨即接棒，即將於3月24日至27日舉行。

四新股上市 G7外長會議即將召開

至於新股，國民技術（2701）、飛速創新（3355）、澤景股份（2632）、凱樂士科技（2729)四隻新股將分別於今日（23日）和周二在港交所掛牌上市。

外圍方面，G7外長會議將於本周四和五舉行，以尋求外交途徑解決中東衝突；同時本周內將出爐多個重要金融數據，包括本周二還將迎來美國3月製造業和服務業PMI指數，周四的美國初請失業金人數等。

分析：若藍籌股業績欠佳 港股或雪上加霜

香港股票分析師協會副主席曾永堅表示 ，市場現今最憂慮的是中東局勢的持續惡化會引發連鎖反應，包括能源供應危機、衝擊石化產業鏈，甚至是隨著美國通膨數據走強，美聯儲可能重新加息，並估計市場最可能需要看到的霍爾木茲海峽有恢復的跡象，只有這樣才能扭轉現持續減持風險資產的趨勢。

曾永堅還表示，騰訊和阿里巴巴作為市場最寄予厚望的科技股，其平淡或欠佳的業績表現已令市場失望，雖然接下來還有美團和小米等科技股公佈業績，但市場對它們並未抱太大期望，意味著即便個別公司業績略超預期，也難以改變整體港股走弱的趨勢。宏高證券投資經理梁杰文則指出，若其後出爐的藍籌股業績欠佳，屆時或會令現時港股雪上加霜。