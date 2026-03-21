五新股開招共籌53億 孖展全足額 飛速創新暗盤升近4成 最多賺1930元

本港新股市場維持熱鬧，昨日德適生物（2526）、同仁堂醫養（2667）、瀚天天成（2726）、極視角（6636）、華沿機器人（1021）五隻新股開始招股，合計集資逾53億元。新市場認購反應熱烈，截止昨晚五隻新股首日孖展均已足額，上述新股均於本月30日掛牌上市。兩隻新股昨日暗盤均高收，飛速創新（3355）升逾4成，一手帳面最多賺1930元。另外，傳字節跳動旗下汽車資訊與交易平台懂車帝已聘請投行花旗和高盛，負責來港上市安排。

懂車帝IPO傳聘花旗高盛

外電昨日引述消息報道，懂車帝已聘請花旗和高盛作為其IPO的負責投行，惟不排除懂車帝的未來可能會增聘其他銀行。自2月以來該公司來港上市的消息不斷，傳懂車帝擬集資10億至15億美元，約78至117億港元。

昨日開招的新股當中，集資額最高是碳化硅外延芯片供應商瀚天天成，該股擬發行約2149.21萬股，一成香港公開發售，招股價為76.26元，集資約16.39億元，每手50股，一手入場費3851.46元，中金為獨家保薦人，基石投資者為廈門國資委控制的廈門先進製造業基金，認購7.74億元。該股昨日孖展認購額已錄得超購2.95倍。

華沿機器人暫孖展超購最多

華沿機器人是集資額第二大新股，亦是一家以特專科技公司規則（18C章）上市的企業。該公司是內地協作機器人公司，擬發行8078.5萬H股，約5%香港公開發售，招股價為17元，集資約13.73億元，中金及德銀為聯席保薦人。基石投資者包括高瓴資本旗下HHLRA、廣發基金等，認購金額合共9840萬美元，約7.7億元，佔發售股份約56%。另外該公司昨晚孖展已超購33.94倍，暫為孖展超購最多倍的新股。

德適生物是開發醫學影像產品的公司，擬發行799.92萬H股，約一成香港公開發售，招股價介乎95.6至112.5元，集資約9億元。華泰國際為獨家保薦人，是次招股未有引入基石投資者。另外該公司已錄得超購4.47倍。

至於同仁堂旗下中醫醫院同仁堂醫養則擬發行1.08億H股，集資8.98億元，一成香港公開發售，招股價介乎7.3至8.3元。中金為獨家保薦人，基石投資者引入航空港科技資本、Aurora SF合共認購3.89億元。該股孖展額已超購3.81倍，另外，同樣以18C章上市的AI計算機視覺解決方案商極視角則擬發行1248萬H股，招股價約40元，集資最多4.99億元，5%在港作公開發售。中信証券為極視角獨家保薦人 ，並引入政金國際及GKI為基石投資者，投資金額4720萬元。該股孖展已超購27.31倍。

廣合科技首掛升33.6%

飛速創新於富途、耀才、輝立三大暗盤交易場升44%至46.4%，不計手續費最多賺1930元；至於國民技術（2701）則升7.8%至9.2%，最多賺198元。另外昨日首掛新股廣合科技（1989）收報96元，較招股價71.88元升33.6%，不計手續費，一手帳面賺2412元。

