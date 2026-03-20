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中東局勢或升戰 市場轉軚睇今年加息 道指早段跌300點 SMCI大插29%

股市
更新時間：22:10 2026-03-20 HKT
發佈時間：22:10 2026-03-20 HKT

中東局勢緊張，據報美國將向中東增派三艘軍艦和數千名海軍陸戰隊，市場亦開始預期今次息口不減反加，美股在「三巫日」進一步受壓，道指早段跌300點。

道指報45712點，跌309點；標指報6540點，跌66點；納指報21786點，跌304點或1.4%。

10月加息機率達50% 長債息抽升

利率期貨顯示，市場主流預期今年10月加息的機率，達到50%，完成扭轉過去一直預期的減息步伐。美元指數見99.798，升0.6%；10年期債息見4.374厘，大升11.9點子。

科技股受壓，特斯拉（TSLA）跌逾2%，Meta（META）亦跌近2%。超微電腦（SMCI）捲入走私案件，股價急挫29%。

專家：投資者不想持倉過周末

Kerux Financial投資總監David Laut指出，投資者正憂慮周末出現更多中東負面消息，正在假前紛紛平倉。

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