永利澳門去年經調整EBITDA跌9% 末期息增派兩成
更新時間：22:01 2026-03-20 HKT
發佈時間：22:01 2026-03-20 HKT
發佈時間：22:01 2026-03-20 HKT
永利澳門（1128）公布去年全年業績，經調整EBITDA錄得74.8億元，按年下跌8.9%，純利16.3億元，按年減少49%。派末期息0.223元，按年增加20.5%。
娛樂場收益升3.39%
期內，經營收益289.89億元，按年增加0.9%；娛樂場收益244.18億元，上升3.4%。該集團指，主要是由於永利皇宮的娛樂場博彩量增加，惟部分被永利澳門貴賓賭枱收益的減少所抵銷。
貴賓賭枱轉碼數總額增15.8%
永利澳門指，貴賓賭枱收益按年增加0.9%至49.4億元，貴賓賭枱轉碼數總額則按年增加15.8%至1630.2億元，惟被貴賓賭枱收益佔轉碼數百分比下降所抵銷；中場賭枱收益按年增加2.3%至227.5億元，中場賭枱投注總額按年增加7.1%至1106.4億元，惟被中場賭枱收益百分比下降所抵銷。
非娛樂場方面，非娛樂場收益淨額（包括客房、餐飲以及零售及其他收益）減少10.8%至45.7億元，佔經營收益總額的15.8%；客房收益按年減少22.0%至2025年的18.5億元，主要是由於平均每日房租下降所致。
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